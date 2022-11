Rugged Phone Oukitel WP21 – Um elegante e robusto smartphone

Smartphones robustos são habitualmente máquinas demasiado grandes e pouco elegantes, contudo, as fabricantes têm tido o cuidado de lhes trazer pormenores que fazem a diferença em termos de design. O novo Oukitel WP21 é um desses casos.

Mas este não é só um smartphone com uma imagem melhorada. O Oukitel WP21 oferece especificações que prometem elevada produtividade e ainda um segundo ecrã na traseira que poderá trazer informações rápidas e úteis ao utilizador.

O Oukitel WP21 acabou de ser apresentado pela fabricante que, ao longo dos últimos anos, tem contribuído para o desenvolvimento do segmento dos rugged phones, tornando-os mais acessíveis e com características cada vez melhores.

Sendo um rugged phone vale a pena destacar já as certificações que o tornam resistente a água, poeiras e embates, nomeadamente, IP68, IP69K e a MIL-STD-810H.

Vem equipado com o processador MediaTek Helio G99, tem 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, podendo ainda receber um cartão de memória até 1TB.

O ecrã do smartphone tem 6,78" com resolução 2460 x 1080 píxeis (FullHD+) e uma taxa de atualização máxima de 120Hz, o que não é muito normal encontrar ainda em dispositivos deste segmento e que melhora substancialmente a experiência de visualização de conteúdos.

Além do ecrã principal, na traseira existe ainda um pequeno ecrã circular, que permite ao utilizador, por exemplo, colocar um mostrador de relógio analógico ou digital, usar como bússola, controlar multimédia, usar como auxiliar para captar selfies com a câmara traseira ou receber notificações e até atender chamadas.

A câmara principal é de 64 MP, tem uma câmara macro de 2 MP e ainda uma Sony de 20 MP para visão noturna, o que é cada vez mais comum encontrar nesta gama de rugged phones. Tem também, na zona da câmara dois flash LEDs para serem usados também com lanterna mais potente.

A bateria tem uma capacidade de 9800 mAh e carrega uma potência máxima de 66W. Em testes de laboratório, a Oukitel garante que são alcançadas 12 horas de reprodução de vídeo, 35 horas de reprodução de música, 68,5 horas de chamadas e 1150 horas em standby.

Tem ligação USB Tipo-C que permite carregar o telefone, tem OTG, e ainda faz do smartphone uma powerbank para carregar outros dispositivos como o smartwatch, outros smartphones ou até os auscultadores. De referir ainda que tem NFC.

Preço e disponibilidade

O novo Oukitel WP21 será lançado no próximo dia 24 de novembro, num oferta limitada Black Friday de 24h no AliExpress. Os primeiros clientes receberão um cupão adicional de 10€ e poderão habilitar-se a ganhar um smartwatch no valor de 70€.

Oukitel WP21