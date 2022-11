Maioria fazem as suas operações bancárias através da app do seu banco

Atualmente os utilizadores têm os bancos mais perto de si através de várias plataformas online, como os sites e as aplicações móveis. Estas plataformas permitem aos clientes acederem e realizarem diversas tarefas sem sairem de casa para se deslocarem aos balcões físicos.

Desta forma, questionámos os nossos leitores sobre por onde fazem maioritariamente as suas operações bancárias. E a maioria escolheu a opção da app do seu banco. Mas vamos conhecer todos os resultados.

Por onde faz maioritariamente as suas operações bancárias?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.658 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, a maioria dos participantes nesta sondagem, com 62% dos votos, disseram que realizam maioritariamente as suas operações bancárias online, através da app do seu banco (1.034 votos). Por sua vez, 27% também mencionam as plataformas online, mas sobretudo as páginas web do banco (455 votos).

Já 5% responderam que optam especialmente por se deslocarem diretamente às instalações físicas dos bancos (75 votos) e os restantes 6% escolheram a opção "Outro" (94 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Através destes resultados conseguimos assim ter uma melhor perceção de que cada vez mais os consumidores optam por realizar as suas tarefas funcionais bancárias através dos sistemas online, sempre que os mesmos estejam disponíveis nesse formato. É ainda interessante de ver que as aplicações móveis têm ganho terreno importante nesta escolha.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora por onde faz maioritariamente as suas operações bancárias.

Participe na nossa questão desta semana

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.