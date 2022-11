SpaceX adicionou conectividade Swarm para dispositivos IoT à sua oferta

A SpaceX expandiu o seu portfólio de produtos com uma nova oferta chamada Swarm. O novo serviço fornece conectividade global para dispositivos de Internet das Coisas (IoT) e custa apenas 5 dólares por mês. Conforme foi dado a conhecer, a empresa de Elon Musk comprou a Swarm Technologies no ano passado. Esta empresa tem 120 dos seus satélites SpaceBEE em órbita terrestre baixa e vão alargar as ligação de dispositivos terrestres através de ligações "ao espaço".

Este equipamentos que orbitam a Terra são os satélites operacionais mais pequenos do espaço e podem caber na palma da mão. Venha conhecer a tecnologia Swarm.

SpaceX já comercializa tecnologia Swarm para iOT

Ao contrário da sua oferta tradicional Starlink, a Swarm fornece conectividade de baixa largura de banda utilizando os pequenos satélites, que fornecem uma cobertura de rede global fiável com os seus planos orbitais sincronizados com o Sol.

Devido ao seu pequeno tamanho (11 x 11 x 2,8 cm) e baixa largura de banda, o Swarm custa apenas 5 dólares por mês, não incluindo o custo do hardware, o que também, ao contrário do hardware Starlink, é relativamente barato.

Existe o modelo Swarm M138 a um preço inicial de 89 dólares. Este modem pode ser incorporado em qualquer dispositivo IoT.

Também disponível está o Swarm Eval Kit por 449 dólares. Este é um "kit pronto a usar para o desenvolvimento de mensagens e produtos IoT".

Finalmente, existe o Swarm Asset Tracker por 99 dólares, que lhe permite monitorizar dados de localização em qualquer parte do mundo.

Então, o que é exatamente IoT e tira proveito da tecnologia Swarm?

De acordo com a designação universal, IoT é o acrónimo equivalente a Internet of Things (Internet das Coisas). Em termos práticos estamos a falar de um conceito que se refere à interligação digital de objetos quotidianos com a internet, ligação dos objetos mais do que das pessoas. No fundo, e em grosso modo, é a interligação de dispositivos informáticos incorporados nos objetos do quotidiano, permitindo-lhes enviar e receber dados.

Alguns exemplos comuns são termóstatos inteligentes, eletrodomésticos inteligentes, iluminação inteligente e outros dispositivos eletrónicos igualmente inteligentes que podem ser controlados remotamente através de computadores e smartphones.

No entanto, estes tipos de dispositivos IoT são tipicamente ligados ao seu WiFi doméstico, mas onde o Swarm é útil é quando se quer poder controlar dispositivos em áreas remotas onde não existe uma ligação fiável à Internet. Alguns casos de utilização citados pelo Swarm são nos sectores agrícola, marítimo, energético, ambiental e de transportes.

O Swarm Asset Tracker também pode ser um grande produto de venda para a SpaceX. Este sistema poderá ajudar qualquer empresa a monitorizar as suas mercadorias em viagem pelo mundo em tempo real.

Qual é o mercado para o Swarm?

O Swarm não se destina ao utilizador médio, mas sim a clientes empresariais que provavelmente irão comprar centenas ou mesmo milhares destes dispositivos. A SpaceX criou uma calculadora para permitir aos potenciais clientes calcular as poupanças da utilização do Swarm em comparação com outras ofertas.

Com as suas configurações padrão a permitir ligar 500 dispositivos IoT e usando apenas 150KB de dados por mês por dispositivo, a SpaceX diz que pouparia 22.500 dólares por mês, ou 90% do seu custo mensal típico com um fornecedor convencional.

Portanto, a ideia é usar uma nova infraestrutura de comunicação que além de consumir menos dados, pode ser usada em qualquer lado do planeta.