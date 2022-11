Sigä: Marque já a sua vez para ir tratar do Cartão de Cidadão

Precisa de tratar do Cartão de Cidadão e não quer esperar? Os serviços do Estado ganharam, em 2018, um novo sistema de informação para gestão do atendimento. O objetivo deste sistema é reduzir os tempos de espera em vários serviços.

Se, por exemplo, quiser tratar do Cartão de Cidadão, saiba o que tem de fazer para realizar a sua marcação.

O sigä é um sistema de informação para gestão do atendimento. Trata-se de uma solução que permite:

O sigä dirige-se a entidades com serviços de atendimento ao público, preferencialmente do setor da Administração Pública. Pode, por exemplo, tratar do Cartão de Cidadão (ou apenas alguma funcionalidade). Para realizar a marcação basta que aceda aqui e escolha Registo.

Em seguida escolha no Tema Cidadão e o Subtema o que pretende tratar. Ao nível do motivo pode ser a segunda via da carta PIN, alteração da morada, ativação de certificados digitais, etc.

A seguir indique o distrito, localidade e local de atendimento.

Por fim basta que escolha qual o slot disponível para registar o seu agendamento.

Aquando da marcação, será solicitado para introduzir os seus dados, recebendo um e-mail de confirmação.

SigaApp - A app para o seu smartphone/tablet

O sigaApp é uma aplicação móvel do sistema de informação de gestão do atendimento - sigä, que permite a gestão de filas de espera. Esta aplicação permite gerir à distância a ida a um serviço de atendimento, através da possibilidade de retirar uma senha no smartphone para ser atendido.

Pode fazer a pesquisa por distrito ou por proximidade, e escolher o serviço e o assunto que quer tratar. Esta app reproduz a dispensadora de senhas que se encontra no local de atendimento, permitindo-lhe comodamente e à distância de um toque retirar uma senha para ser atendido.

Através do sigaApp obtém informação sobre:

o serviço de atendimento mais próximo,

o número de pessoas em espera,

a estimativa de tempo para o atendimento.

a melhor forma para lá chegar, através da consulta no mapa.

Para obter esta app basta que aceda aqui.

O sigaApp é disponibilizado pelos serviços de atendimento público que têm este sistema de gestão de filas de espera, cabendo a estes a definição do horário das senhas móveis bem como dos assuntos abrangidos.