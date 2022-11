MediaTek lança os SoCs Kompanio 528 e 520 para Chromebooks

A MediaTek é atualmente uma das fabricantes mais importantes no segmento dos processadores para dispositivos móveis. Mas também não é novidade para ninguém que esta é uma marca menos popular ao nível dos elogios dos consumidores. Ainda assim, continua firme e forte na sua missão de trazer novos produtos para o mercado.

Neste sentido, recentemente a empresa taiwanesa lançou os seus novos SoCs Kompanio 528 e Kompanio 520 para Chromebooks.

Novos MediaTek Kompanio 528 e 520

Foi durante este fim-de-semana que a MediaTek anunciou oficialmente os seus dois novos SoCs da linha Kompanio destinados aos computadores portáteis Chromebook. Os modelos lançados são o Kompanio 528 e Kompanio 520.

De acordo com a empresa de Taiwan, estes chips vão melhorar tanto o desempenho como também a autonomia dos portáteis Chromebook mais básicos do mercado. Os detalhes indicam que estes processadores vão oferecer uma melhor experiência ao nível do streaming de conteúdos, navegação na web e nas tarefas autónomas de escritório.

Segundo Adam King, vice-presidente e diretor geral do departamento de negócios MediaTek Client Computing:

Melhor eficiência de energia, desempenho rápido e conectividade confiável estão no centro de uma ótima experiência do utilizador. E isso é exatamente aquilo que os novos chipsets Kompanio da MediaTek oferecem. Como fornecedor nº 1 de Chromebooks baseados em Arm, a MediaTek torna os mais recentes recursos de IA, conectividade, exibição e imagem acessíveis a todos os preços.

Especificações

Os dois processadores trazem dois núcleos Cortex-A76 a 2,2 GHz no 528 e 2,00 GHz no 520. Ao nível dos gráficos, estes ficam a cargo do Arm Mali G52 MC2 2EE. Quanto à memória, trata-se de uma RAM LPDDR4X a 3.733 MHz e armazenamento eMMC5.1.

No que respeita ao desempenho, os dados indicam que o Kompanio 528 consegue oferecer um desempenho até 80% superior ao Kompanio 500. O desempenho multi núcleo é 15% superior e a GPU é 20% mais rápida.

Os primeiros computadores portáteis Chromebook com esses SoCs vão chegar no primeiro semestre de 2023. Segundo a empresa “com desempenho de computação e duração de bateria aprimorados para Chromebooks básicos, os novos chips Kompanio 528 e Kompanio 520 oferecem uma experiência perfeita para os consumidores navegarem, jogarem na nuvem, transmitirem e usarem aplicações m do Google".