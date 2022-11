Curiosidades sobre a vida extraterrestre que poderão surpreender os mais céticos

A vida extraterrestre é uma questão que, apesar de motivar consecutivos estudos e investigações, continua a ser uma incógnita, pelo menos para os cidadãos comuns. Sabemos que existem organismos microscópicos em alguns planetas que exploramos, contudo, não é claro se existem seres que, de alguma forma, se assemelham a nós, humanos.

Siga para o artigo e veja algumas curiosidades sobre a vida alienígena.

A procura por vida extraterrestre foca-se , normalmente, em organismos microscópicos. No entanto, provavelmente, quando imagina a figura de um ser vivo de outro planeta, pensa-a verosímil à nossa: cabeça, dois braços (talvez mais?), a caminhar em duas pernas (ou mais?), e com uma estrutura parecida àquela que nós, seres humanos da Terra, temos.

No entanto, a incógnita mantém-se há séculos e, na sequência do desconhecido, surgem teorias daquilo que poderá estar a fazer-nos companhia no universo. Se algumas se formam pela criatividade de que somos dotados, outras baseiam-se em histórias reais e muito estranhas. Afinal, não sabemos se aqueles seres extraterrestres que imaginamos como altamente inteligentes, são apenas materiais de ficção.

Stephen Hawking pensava que os extraterrestres podiam representar perigo

O físico Stephen Hawking, conhecido pelo seu estudo das singularidades espaço-temporais no quadro da relatividade geral, também falou sobre a procura de vida extraterrestre. Numa entrevista ao Discovery Channel, disse que, caso nos visitassem, seria "algo como quando Cristóvão Colombo veio para a América": um momento muito indelicado para os habitantes da Terra.

Apesar desta perspetiva, considerou importante a procura de vida noutros planetas.

William Herschel pensava que os habitantes de Marte seriam muito altos

Este foi um dos primeiros astrónomos profissionais e descobriu vários objetos celestiais, incluindo cometas e o planeta Urano.

Além disso, graças à utilização de telescópios muito potentes para a época, foi capaz de medir aproximadamente o planeta Marte, calculando as suas estações, o seu período de rotação e a sua gravidade. Assim, e tendo em conta esses dados, foi capaz de estimar que, se houvesse habitantes a viver em Marte, deveriam ser mais altos do que os humanos.

Extraterrestres não nos visitam, porque o nosso Sol é aborrecido

Um estudo aceite para publicação no Astrophysical Journal aponta o nosso Sol como uma estrela pouco atrativa para uma civilização em expansão.

Os autores argumentam que os melhores alvos para a migração devem ser as estrelas de baixa massa, por forma a garantir a longevidade. O nosso Sol, por sua vez, é um anão amarelo de tamanho médio.

Com isto, os autores do estudo tentam explicar o Paradoxo de Fermi, que diz que uma civilização alienígena em expansão já se teria espalhado rapidamente pela nossa galáxia, pelo que já deveria ter chegado ao Sistema Solar. Se ainda não chegou, assume-se que tal civilização não existe.

Os autores do estudo explicam que a civilização pode existir, mas pode ter ignorado o nosso sistema por não estar interessada no nosso Sol.

Leia também: