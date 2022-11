Análise: Xiaomi 12T, um smartphone de gama média/alta que chegou para conquistar

A Xiaomi apresentou recentemente os novos smartphones Xiaomi 12T e 12T Pro. Estes dois modelos surgem para atacar gamas diferentes com preços bastantes atrativos face às especificações, com o Xiaomi 12T a ocupar um lugar de destaque na gama média superior.

Depois de alguns dias de testes e de utilização como smartphone principal, chegou o dia de partilhar algumas das melhores coisas que encontrei neste smartphone e também aquelas que menos gostei.

Especificações gerais do Xiaomi 12T

O Xiaomi 12T enquadrado na gama média superior, apresenta-se com um processador da MediaTek Dimensity 8100-Ultra, octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) e com uma GPU Mali-G610 MC6. Tem disponíveis duas versões de 8 GB de RAM, uma com 128 GB e outra com 256 GB de armazenamento interno.

O ecrã do smartphone tem 6,67" com tecnologia AMOLED e uma resolução de 2712 x 1220 píxies, com 446 ppi. A taxa de atualização é adaptativa (tecnologia AdaptiveSync) e pode ir até aos 120Hz, com uma taxa de reação ao toque de 480Hz. Suporta ainda tecnologias como True Display, modo de leitura, modo Luz solar e tem sensores de luz ambiente a 360º.

As câmaras são um dos destaques do smartphone. Na traseira tem um módulo composto por três câmaras de 108MP + 8MP + 2MP, e grava no máximo a 4K @ 30fps ou 1080p @ 60fps. A câmara frontal é de 20 MP.

A bateria tem uma enorme capacidade de 5000 mAh e carrega a 120W... e sim, traz carregador de 120W dentro da caixa.

Traz NFC, sensor de impressões digitais no ecrã, suporta ligação 5G e Wi-Fi 6, tem Bluetooth 5.3, altifalantes duplos e Dolby Atmos, emissor de infra-vermelhos e, finalmente, vem com a MIUI 13 baseada no Android 12.

Construção e design

O Xiaomi 12T tem uma dimensão de 163,1 x 75,9 x 8,6 mm e pesa apenas 202g. Para este peso contribui o facto de ter uma construção em plástico. O acabamento das laterais é fosco, assim como o vidro traseiro, com acabamento curvo. Já o ecrã tem um vidro com proteção Gorilla Glass 5.

Na traseira existe o módulo retangular das câmaras, que também alberga o flash LED duplo. Este módulo conta com a câmara de 108 MP em destaque e com os dois outros sensores a ocupar uma dimensão bastante mais reduzida.

O ecrã de 6,67" tem molduras bastante finas, estando posicionado acima um altifalante e, cravada no ecrã ao centro, a câmara frontal. Apesar de ter este altifalante acima do ecrã, este será apenas usado para chamadas. O som será reproduzido em stereo por um outro par de altifalantes, posicionados nas laterais.

Em cima há também um microfone (tal como em baixo) e o emissor de infra-vermelhos. Na zona da lateral de baixo, existe ainda a porta USB-C e o slot para cartões (dual-SIM). Há que considerar que este smartphone não tem slot para cartão microSD para expansão de armazenamento.

Do lado direito existem os botões de volume e power e do lado esquerdo não existe nenhum elemento. De referir ainda que oferece proteção contra água e poeiras, com certificado IP53.

Em termos de conforto e ergonomia na utilização, o Xiaomi 12T ganha nota máxima. É bastante leve e confortável, além de contar com todas as opções de acessibilidade para ajustar a interface às necessidades e exigências de cada diferente utilizador.

O ecrã do Xiaomi 12T

O ecrã é outro dos aspetos que merece destaque, um destaque positivo que se percebe logo ao ligar o smartphone. Cores vivas, excelente definição, uma taxa de atualização até 120Hz que tornam todas as ações fluídas, incluindo as mais simples animações do sistema, até aos jogos ou reprodução de vídeos.

A taxa de atualização é adaptativa, com tecnologia AdaptiveSync, que se ajusta ao conteúdo apresentado entre os 30Hz / 60Hz / 90Hz / 120Hz.

O ecrã é AMOLED e 6,67" com tecnologia AMOLED e uma resolução de 2712 x 1220 píxies e 446 ppi. Suporta ainda tecnologias como True Display, modo de leitura, modo Luz solar e tem sensores de luz ambiente a 360º. Destaca-se ainda a profundidade de cor de 68 mil milhões, um rácio de contraste de 5000000:1 e um brilho de 500 nits com pico em 900 nits.

O brilho do ecrã ajusta-se também muito bem aos diferentes ambientes, sendo muito confortável mesmo para ver em ambientes mais escuros, o que melhora ainda mais com os diferentes modos.

A Autonomia

O Xiaomi 12T oferece uma enorme bateria de 5000 mAh. Nos dias de testes mais intensivos, a fazer fotos, vídeos, correr testes de benchmark, reprodução de vídeos e jogos, a bateria não passou das 12 horas de utilização. Contudo, foram dois ou três dias mais extremos. Com a utilização comum, diária, que não inclui jogos, a autonomia conseguida foi de 2 dias (cerca de 36 horas).

O carregamento é também surpreendente. A Xiaomi ainda está a colocar carregadores nas caixas, para que os utilizadores possam tirar o máximo partido das suas tecnologias de carregamento, sem terem que paga mais por isso. Como tal, o Xiaomi 12T vem equipado com carregador de 120W.

Para usufruir desta velocidade de carregamento, o utilizador deve ativar nas definições de bateria a opção Boost Charge, além disso, só irá funcionar se o smartphone estiver a carregar com o ecrã desligado, para evitar sobreaquecimentos, ainda que tenha uma avançada tecnologia de arrefecimento.

A Xiaomi anuncia que os 5000 mAh são carregados dos 0 aos 100% em apenas 19 minutos. Nos testes em 19 minutos estava com 96% de carga. E em 21 minutos tinha a carga completa. Com o recurso Boost desligado, o carregamento completo ocorreu em cerca de 30 minutos, pelo que, sinceramente, não se justifica a sua utilização.

Interface e Desempenho do Xiaomi 12T

O Xiaomi 12T vem equipado com Android 12 e com a interface de utilizador da Xiaomi, a MIUI 13. Há algum tempo que não utilizada um smartphone durante mais do que o tempo de testes, como smartphone principal, pelo que tive que fazer uma série de ajustes para que funcionasse tal e qual como queria, em termos de poupança de energia, recursos como gestão de rede móvel e Wi-Fi, navegação por gestos, entre outros... no fundo, os ajustes que qualquer um irá fazer nos primeiros dias com o smartphone em mãos.

A interface da Xiaomi é bastante personalizável, por isso, vai conseguir ter o smartphone exatamente ao seu gosto. Ainda que não seja um processo direto.

Uma das opções, por exemplo, é o always-on display, que no caso da MIUI 13 permite que o ecrã fique sempre ligado com alguma informação apresentada, ou que se desligue ao fim de um período programado. Tem também o efeito luminoso no ecrã, sempre que se recebe uma notificação, a Starlight, entre tantas outras que já temos vindo a explorar aqui.

A linha 12T foi lançada com o SoC da MediaTek para esta versão mais acessível e com o de topo da Qualcomm para o modelo 12T Pro. O Dimensity 8100-Ultra e um dos processadores da MediaTek que permitem alguma personalização por parte das fabricantes e é isso que acontece com este em particular.

Neste caso, a Xiaomi ajustou os recursos do processador de imagem e da APU integrados e melhorou ainda a eficiência de energia das CPU e GPU. Algumas das melhorias incluem um aumento de captura de vídeo com pouca luz, melhor redução de ruído para fotos e maior estabilidade da taxa de quadros durante os jogos, segundo indicação da fabricante.

Em benchmark, com o GeekBench 5 em single-core foram alcançados os 964 pontos e em multi-core 3819 pontos. Já com o Antutu foi alcançada uma pontuação de 781042 pontos. Valores muito semelhantes aos conseguidos com smartphones com o mesmo SoC Dimensity 8100, sem a denominação Ultra, ou com o Dimensity 8100-Max, segundo os dados da Antutu.

Resumindo, em termos de desempenho e estabilidade, o Xiaomi 12T não desiludiu, atendendo a todas as exigências com grande eficácia. Há, no entanto, que destacar que existiram algumas aplicações que acabaram fechadas ou bloqueadas, durante a utilização. Foram situações pontuais, mas que contribuíram para alguma frustração durante a sua utilização.

As câmaras

O Xiaomi 12T vem equipado com um módulo de câmaras na traseira, sendo que o grande destaque vai para a câmara de 120 MP. Esta câmara é uma grande angular com um sensor de 1 /1.67" e uma abertura f/1.7, com estabilizador ótico de imagem.

A câmara de 8 MP é ultra grande angular de 120º e com abertura f/2.2 e a câmara macro é de 2 MP com abertura f/2.4. A câmara traseira grava vídeo a 4K a 30 fps, 1080p a 60/30 fps e 720p a 30fps.

Já a câmara frontal é de 20 MP com abertura f/2.24 e grava vídeo a 1080p a 60/30fps e 720p a 30fps.

A app dedicada à câmara é bastante simples de utilizar e muito dentro daquilo que é generalidade dos smartphones Android. Os modos podem ser encontrados no carrossel acima do obturador, como fotografia, vídeo, retrato, noite, time-lapse, slow motion, exposição longa, dual-video... contudo, sabendo que há uma câmara macro, saiba que não vai aqui encontrar o modo macro. Terá que o procurar no menu das definições.

As fotos captadas com a câmara principal oferecem muitos detalhes, um bom equilíbrio de brancos e cores bem conseguidas, ainda que pouco fortes. As imagens têm bom contraste. O smartphone oferece zoom 2x, é um zoom digital, que basicamente corta a imagem padrão e aumenta ao centro.

Há que considerar que o smartphone tem câmara de 108 MP e é possível captar imagens com essa dimensão, contudo, por omissão, as fotos são captadas a 12 MP. Estas imagens captadas a 108 MP passam por um menor processamento, pelo que os detalhes têm mais qualidade. A ultra grande angular de 8 MP não tem a qualidade esperada para uma máquina integrada num smartphone desta gama. Seguem alguns exemplos.

Veredicto

O Xiaomi 12T é, tal como já referido, um smartphone de gama média/alta, estando disponível no mercado atualmente por cerca de 600 €, com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

O desempenho do smartphone corresponde às expectativas e a MIUI da Xiaomi ainda garante uma utilização mais abrangente com funcionalidades avançadas únicas.

A autonomia e velocidade de carregamento são fatores muito positivos neste Xiaomi 12T, tal como a qualidade soberba do ecrã. Em termos de qualidade fotográfica não existe nada que o faça distinguir, ainda que, para o segmento, não desiluda.

O Pplware agradece à Xiaomi Portugal a cedência do smartphone para análise.

