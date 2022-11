Samsung Galaxy S23 na Europa sem Snapdragon 8 Gen 2? Será uma versão exclusiva

A Qualcomm anunciou ontem a sua nova plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 2 e entre a lista de parceiros que iriam estrear o SoC nos seus smartphones faltava a Samsung. Esta notícia pareceu estranha depois da própria Qualcomm ter avançado que toda a linha de novos smartphones de topo da Samsung iria ser lançada com os seus processadores, ao invés de existirem versões com Exynos e com Snapdragon.

Eis que surge agora a informação de que não, os Samsung Galaxy S23 lançados na Europa não terão o Snapdragon 8 Gen 2, mas sim uma versão exclusiva de alto desempenho.

O anúncio do Snapdragon 8 Gen 2

A plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 2 foi apresentada no contexto da Snapdragon Summit. O Snapdragon 8 Gen 2 foi projetado, segundo a Qualcomm, "de forma inteligente com IA inovadora em todos os aspetos para permitir experiências verdadeiramente extraordinárias. Esta maravilha da IA ​​oferece desempenho acelerado, conectividade incomparável, jogabilidade de nível campeão, captura engenhosa e muito mais".

Podemos dizer, portanto, que o foco da nova plataforma móvel está melhoria do desempenho e na maior eficiente das tarefas relacionadas com a Inteligência Artificial. Conta assim com um processador Hexagon atualizado centrado em IA até ao processamento de imagem mais inteligente e a um novo modem projetado para extrair o melhor desempenho das redes 5G, sendo que suporta inclusivamente dois cartões SIM 5G em simultâneo. Além disso, suporta já Wi-Fi 7.

Poderá saber mais aqui.

Estranhamente, durante a apresentação a Samsung não surgiu na lista de parceiros da Qualcomm indicados para equipar os seus smartphones com o novo Snapdragon 8 Gen 2, onde se viam nomes como a Motorola, OPPO, ROG da Asus, Xiaomi, OnePlus... entre outras mais ou menos populares.

Mas, tal como afirmávamos aquando do anúncio, esta ausência poderia ser apenas parte de uma estratégia de ambas. As notícias mais recentes parecem confirmar isso mesmo.

Samsung terá SoC exclusivo para a família Galaxy S23

O leaker Ice universe partilhou informações relevantes para o segmento com a indicação de que a série Samsung Galaxy S23 na Europa iria ser lançada com um Snapdragon 8 Gen 2, sendo, na verdade, uma versão exclusiva de alta frequência. Esta parece ser uma compensação aos anos que os europeus tiveram que se sujeitar aos smartphones Samsung de topo equipados com Exynos, versões com menor desempenho que os lançados com Snapdragon.

A partilha desta informação é ainda sustentada por uma captura de ecrã relativa a um teste de benchmark de um suposto Samsung Galaxy S23 Ultra (SM-S918B) com uma pontuação de 1504 pontos em single-core e 4580 pontos em multi-core, a correr Android 13.