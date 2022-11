ASUS recomenda fontes acima dos 850W para as RTX 4090 e Radeon RX 7900 XTX

Já são conhecidas as novas placas gráficas mais potentes do mercado. A GeForce RTX 4090 da Nvidia, que já se encontra à venda, e a Radeon RX 7900 XTX da AMD, que chegará a 13 de dezembro.

Um dos pontos em que os consumidores e as notícias se têm focado é o consumo energético destas poderosas GPUs. E agora a ASUS recomendou fontes com mais de 850W para estas duas novas placas gráficas.

ASUS recomenda fontes acima dos 850W para as novas GPUs topo de gama

De acordo com as informações recentes, a ASUS disponibilizou uma tabela de recomendação relativamente à capacidade das fontes para placas gráficas e processadores, onde se incluem os modelos mais recentes do mercado. E os detalhes revelados mostram que a empresa taiwanesa recomenda que os novos modelos de placas gráficas topo de gama, como a Nvidia GeForce RTX 4090 e a AMD Radeon RX 7900 XTX, usem fontes com pelo menos 850W ou acima, sobretudo quando se encontram acompanhados por processadores Intel Core i5 ou Ryzen 5 da AMD.

Ao nível dos PSUs (Power Supply Unit), a ASUS recomenda um máximo de 1200W para ambas as GPUs caso operem com CPUs de alto desempenho, como os Intel HEDT ou AMD ThreadRipper. A marca ainda sugere fontes de pelo menos 750W e máximo de 1000W para modelos ligeiramente abaixo dos topo de gama, como a GeForce RTX 4080 a Radeon RX 7900 XT.

Para além dos modelos mais recentes, a ASUS também contemplou outras gráficas de linhas anteriores, como a Ampere e Turing da NVIDIA.

Os modelos da geração anterior como a GeForce RTX 3090 Ti e a Radeon RX 6950 XT precisam de fontes de pelo menos 850W quando acompanhadas por processadores de gama média.

Portanto se tem uma das GPUs constantes na lista, fique atento a estas recomendações da ASUS que podem fazer toda a diferença.