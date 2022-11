Parte do código-fonte do GTA 5 está disponível no GitHub

O Grand Theft Auto é uma das sagas de jogos mais populares do mundo, tendo já várias edições lançadas do mercado que fazem as delícias dos mais graúdos, que começaram mesmo a jogar a primeira versão, e os mais pequenos.

Mas, de acordo com as mais recentes informações, parte do código-fonte do jogo GTA 5 está disponível na popular plataforma GitHub.

Parte do código-fonte do GTA 5 está no GitHub

A segurança online tem sido uma verdadeira luta para as empresas, nomeadamente as ligadas ao segmento dos jogos. No que respeita aos jogos da criadora Rockstar relembramos que em setembro deste ano aconteceu aquela que foi a maior fuga de informação de sempre de um jogo, que afetou o GTA 6, onde 90 vídeos foram divulgados.

E de acordo com as mais recentes informações, o mesmo hacker que fez a peripécia acima também acabou por conseguir acesso a vários códigos-fonte do GTA V e a distribui-los gratuitamente nalgumas plataformas online, como o popular GitHub.

Segundo os dados revelados pelo site DSOGaming (via Adrenaline), os ficheiros divulgados revelam alguns detalhes sobre as funções de scripts e alguns modos que entretanto foram cortados ao longo do desenvolvimento do GTA Online. Mas a maior preocupação é que nos códigos, através de algumas anotações de programadores, existem detalhes sobre o funcionamento anticheat do jogo.

Apesar destes códigos divulgados não terem grande utilidade atualmente, podem ainda assim ser usados para criar ferramentas que prejudiquem e contornem o jogo, através, por exemplo, da criação de cheats.

Espera-se agora que a Take-Two Interactive, dona da criadora Rockstar, acione os seus mecanismos de segurança como forma de remover estes conteúdos do GitHub. Contudo, embora os conteúdos possam desaparecer, é certo que continuarão a circular por outras vias ainda durante algum tempo.