JWST capta impressionante ampulheta de luz ao redor do nascimento de uma estrela

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) captou uma imagem de uma estrela que ainda não terminou de se formar e é visível um disco de detritos que podem eventualmente se tornar planetas. Esta imagem, de um nascimento, foi captada a cerca de 450 anos-luz de distância e os pormenores são únicos, nunca antes percebidos pelos humanos.

O JWST captou uma protoestrela ou um protótipo de estrela. Este objeto é um candidato a uma estrela caso a sua massa seja grande o suficiente. Mas há mais dados interessantes nesta imagem incrível.

JWST mostra-nos um parto e o nascimento de uma estrela

A cerca de 450 anos-luz de distância, está a nascer uma estrela. O Telescópio Espacial James Webb (JWST) tirou uma imagem de uma protoestrela (protostar) - um objeto suficientemente maciço para se tornar uma estrela, mas que ainda não iniciou o processo de fusão nuclear - revelando detalhes nunca antes vistos.

Esta protoestrela encontra-se numa área chamada região de formação de estrelas Taurus, incrustada numa nuvem escura de poeira e gás chamada L1527. Tem apenas cerca de 100.000 anos, colocando-o na primeira fase de formação de estrelas, na qual ainda é ligeiramente macio e desequilibrado.

Durante os próximos milhões de anos, continuará a comprimir sob a sua própria tração gravitacional e depois começará a fundir hidrogénio em hélio e a tornar-se uma estrela de pleno direito.

No centro da ampulheta brilhante na imagem JWST acima, a protoestrela está escondida atrás de um disco de pó e gás do qual continuará a alimentar-se à medida que cresce, e poderá eventualmente formar um sistema de planetas.

Este disco protoplanetário, que tem aproximadamente o tamanho do nosso sistema solar, parece uma linha reta através do "pescoço" da ampulheta, com a luz da estrela nascente brilhando acima e abaixo do disco para formar o resto da forma da ampulheta.

Esta luz está em comprimentos de onda infravermelhos, pelo que não seria visível a olho nu mesmo a partir das proximidades, mas enquadra-se perfeitamente na gama de comprimentos de onda utilizada pela JWST.

As nuvens brilhantes na imagem são criadas quando a protoestrela explode plumas de material, que batem contra o material circundante, criando turbulência que impede a formação de outras estrelas dentro do espaço pessoal da protoestrela. Observar este objeto e outros como ele ajudar-nos-á a compreender como as estrelas se formam, bem como sistemas planetários inteiros se formam.