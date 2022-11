Estamos a poucos dias do Mundial 2022 no Qatar. Esta será a festa máxima do futebol e onde vão estar as maiores seleções do planeta, a disputar este título único.

Como é normal, e para ajudar os utilizadores, a Google estará presente, com o máximo de informação. Na sua pesquisa vamos ter acesso a tudo, desde os horários e resultados dos jogos, até a muito mais informação essencial. Se esta é também a sua festa, então saiba o que pode ter acesso.

A Google está no Mundial 2022 no Qatar

A Google já habituou os seus utilizadores a ter informação essencial na sua própria pesquisa. Sem obrigar a estar a navegar na Internet, podemos ter acesso a muito do que precisamos. Com o Mundial 2022 do Qatar isso vai acontecer novamente, para que esteja sempre em cima do acontecimento.

Mais uma vez a gigante das pesquisas quer garantir que não perde nenhum momento importante desta competição mundial. Para isso preparou alguns novos recursos que ajudarão a manter-se atualizado enquanto as 32 nações competem para vencer este trofeu e atingir o estrelato.

Bastará pesquisar por "campeonato do mundo" ou termos similares para que acompanhe as equipas favoritas. Ao clicar no sino no canto superior direito poderá optar por receber notificações a seleção favorita. Para quem se debruça sobre as estatísticas, terá acesso detalhado sobre probabilidades de vitória e cronogramas de eventos importantes.

Jogos, resultados e mais informação

Se não conseguir acompanhar os jogos minuto a minuto, poderá fixer a pontuação no Android para que possa vê-la facilmente. Usando a app Google ou a Pesquisa nos browsers móveis, basta tocar na correspondência que deseja acompanhar e arrastar para fixar a pontuação em qualquer lugar do ecrã!

O YouTube e a Google TV são também locais privilegiados para ter acesso a toda a informação. Aqui poderá rever as melhores jogadas, os golos mais espetaculares e até os momentos de maior destaque. Vão ser vários os canais dedicados que vão existir e assim garantir uma visão completa do Mundial 2022 no Qatar.

Está assim tudo preparado para que o Mundial 2022 no Qatar aconteça e que possamos acompanhar ao segundo o que se passa nesta festa do futebol. Quem ganhará? Bom, isso ainda não é possível saber e como sempre, só no último apito do árbitro tudo será decidido.