Europa esgotou Hyundai Ioniq 6 em menos de 24 horas

A Hyundai apresentou o seu novo Ioniq 6, através do lançamento de uma primeira versão chamada First Edition. Menos de 24 horas depois, nenhuma das 2.500 unidades que foram disponibilizadas para o mercado europeu restou para contar a história.

O período para as pré-encomendas abriu no dia 9 de novembro, mas o “extraordinário interesse” fez com que não durasse muito tempo.

A pré-venda da First Edition do Ioniq 6 começou no dia 9 de novembro, nos mercados europeus selecionados. Enquanto principais mercados de veículos elétricos da Hyundai, só os cidadãos da Alemanha, Reino Unido, França, Noruega e Países Baixos é que foram presenteados com a possibilidade de adquirir um modelo.

Em menos de 24 horas, todas as 2.500 unidades que chegaram à Europa conseguiram arranjar uma casa. De acordo com a Hyundai, aqueles que, apesar de querer, não chegaram a tempo da First Edition do Ioniq 6 receberão uma oferta de um concessionário numa data posterior. Por outro lado, os sortudos que conseguiram o seu novo Hyundai deverão ver a sua encomenda entregue entre março e abril de 2023.

A silhueta esculpida, a extensa autonomia e o habitáculo que eleva a experiência dos nossos clientes na mobilidade elétrica redefinem o que um automóvel deve oferecer.

Disse o vice-presidente para as Vendas e Pós-Venda da Hyundai Motor Europe, Ulrich Mechau, relativamente à elevada procura.

O lançamento oficial do Hyundai Ioniq 6 deverá acontecer antes do final deste ano, no mercado europeu.

A First Edition do Hyundai Ioniq 6 está exclusivamente disponível com um grupo motopropulsor mais potente e uma bateria de maior capacidade. Além disso, conta com motores elétricos duplos, sendo a potência fornecida pelo conjunto de baterias de longo alcance com uma capacidade de 77,4 kWh.



Visualmente, esta versão do Ioniq 6 distingue-se pelo acabamento preto mate nas rodas de 20 polegadas, pelos detalhes pretos brilhantes nos para-choques, e pelos símbolos de alumínio preto da Hyundai em ambas as extremidades.

O Ioniq 6 First Edition – versão que tem nível de equipamento acrescido face às normais e um preço mais elevado – foi vendido, na Alemanha, por 66.400€.

