Aumentos das portagens vão até 2 euros por cada viagem

Se o custo de vida aumentou, em 2023 as notícias não são propriamente as melhores. Tal como revelamos, a Ascendi propôs ao Governo um aumento de 10,44% das portagens em 2023 o que, conta feitas, significa um aumento até 2 euros por cada viagem.

A viagem entre Lisboa e Porto pela A1 até ultrapassa esse valor, pois sobe 2,34 euros se o Governo não travar os aumentos. As concessionárias aceitam negociar.

Portagens: Negociação com o governo até 15 de dezembro

As empresas que gerem as autoestradas já enviaram as propostas de aumentos para 2023 e o cenário não é animador para os utilizadores. Os contratos de concessão estabelecem que as atualizações tiverem de ser enviados ao Governo até 15 de novembro e a eventual negociação decorre até 15 de dezembro, data em que o Governo fixa os preços.

De relembrar que a Ascendi propôs ao Governo um aumento das portagens de 10,44% em 2023, o valor da inflação homóloga de outubro sem habitação, mas a concessionária admite que cabe ao Estado determinar o valor final.

A Brisa também já revelou o que pretende para 2023. Na passada sexta-feira, a Brisa revelou ao jornal Eco que, "de acordo com o estipulado no contrato de concessão com o Estado, o preço das portagens para o próximo ano é calculado em função da inflação registada em outubro deste ano (retirando o efeito da habitação)".

Até ao momento, o Governo ainda não deu indicações às concessionárias no sentido de travar a subida das portagens em 2023.