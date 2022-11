Sugestão: Gadgets ideais para oferecer neste Natal

O mundo da tecnologia tem produtos para todos os gostos e necessidades, sendo sempre um presente acertado, principalmente quando responde a uma necessidade efetiva da pessoa que o vai receber. Como tal, hoje deixamos a sugestão de três produtos diferentes que poderão ser excelentes presentes de natal.

Venha conhecer estas propostas.

Headset BlitzWolf BW-HP5

Os BlitzWolf BW-HP5 são uma opção que se apresenta por cerca de 50 € e que oferece tecnologias como redução de ruído ativo até 40 dB, adaptando-se ao som ambiente, modo de transparência e ainda permite o emparelhamento a mais dois dispositivos, sem lag associado.

Incluem drivers duplos de 40mm + 20mm e 6 microfones. Permitem o controlo de algumas ações por toque e têm Bluetooth 5.0.

OS BlitzWolf BW-HP5 ainda garantem uma autonomia até 75 horas com o ANC desligado e de 50horas com ANC ligado. O tempo de carregamento é de 2,5 horas.

O headset BlitzWolf BW-HP5 está disponível por 53,16€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto BG562139. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e segura.

BlitzWolf BW-HP5

Scanner 3D Revopoint MINI

Se quer oferecer um presente para impulsionar o trabalho de alguém que trabalhar com modelagem 3D (nem que seja a si próprio), este será um dos especiais.

Trata-se de um scanner 3D de alta precisão capaz de criar uma imagem 3D de um objeto real, para que este possa ser, posteriormente impresso numa qualquer impressora 3D ou usado apenas em formato digital. É compatível com os principais sistemas operativos, bem como com o principal software de design disponível no mercado.

Pode ser usado para criar imagens a partir de objetos comuns do dia a dia ou mesmo para criar modelos 3D de rostos de pessoas ou animais.

O scanner 3D Revopoint MINI está disponível por 638,99€ (IVA incluído), com o cupão BG89257b. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Revopoint MINI

Monitor portátil BlitzWolf BW-PCM2L 13,3”

Esta sugestão é direcionada, principalmente, para quem anda sempre de um lado para o outro, seja em trabalho, seja para estudar. Trata-se de um monitor portátil que pode ser levado para a faculdade para fazer trabalhos com maior produtividade do que apenas com o monitor do PC, em contexto de trabalho para uma reunião, poderem ser mostrados conteúdos em locais onde não há projetores, por exemplo, ou mesmo em casa, para ligar ao smartphone e usar para ver uma série ou jogar um jogo a partir do smartphone.

O monitor tem 13,3" e resolução de 1920 x 1080 píxeis, com um ângulo de visão de 178º. As suas dimensões são importantes: mede 306 x 184 x 5,6-11,6 mm e pesa 650g. Tem uma porta USB-A e duas USB-C, uma porta HDMI e outra de áudio de 3,5mm.

O monitor portátil BlitzWolf BW-PCM2L está disponível por apenas 204,78€ (IVA incluído), com o cupão BG4cdbe1.

BlitzWolf BW-PCM2L