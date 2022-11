Estudo confirma: AirPods Pro podem funcionar como aparelhos auditivos acessíveis

A tecnologia inclusa nos auscultadores Pro da Apple poderão auxiliar de sobremaneira quem tem problemas de audição. As suas características permitem equiparar-se a aparelhos auditivos dez vezes mais caros. Quem o afirma são os autores de um estudo publicado na revista iScience. Segundo a investigação feita pelos cientistas de engenharia biomédica, os AirPods Pro têm a capacidade de filtrar faixas de frequência indesejadas e focar em direções específicas.

Esta sugestão já não é a primeira vez que é feita. Já em 2021 um estudo da Auditory Insight dava conta do elevado corte tecnológicos deste tipo de auscultadores.

Apple prepara os seus AirPods para ter mais Acessibilidade

Os aparelhos auditivos modernos são dispositivos sofisticados, projetados com características para, por exemplo, aliviar os zumbidos através de terapias e incorporam uma avançada tecnologia que proporciona a redução do ruído, foco automático na conversa, e elevação da voz do interlocutor. Contudo, estas características sofisticadas têm um custo.

O preço de um aparelho auditivo típico de gama média pode rondar o milhar de euros e os topo de gama podem custar vários milhares, podendo criar muitas dificuldades a quem deles precisa, dificultando o uso desta tecnologia aos mais necessitados.

Em Portugal há cerca de um milhão de pessoas com perda auditiva e segundo as últimas estimativas, 60% da população nacional com mais de 65 anos padecerá desta complicação. Já os dados das Nações Unidas referem que cerca de 2,5 mil milhões de pessoas no planeta podem sofrer perda auditiva até 2050.

A Apple há muito tem interesse na funcionalidade de aparelhos auditivos. Já em 2013, o programa MFi da empresa foi expandido para que o iPhone adicionasse funcionalidade aos aparelhos auditivos Bluetooth.

Em 2018, o iOS 12 adicionou um recurso Live Listen – e a Apple no ano passado introduziu um recurso Conversation Boost para AirPods Pro, que aumenta a captação do microfone diretamente à sua frente, para ouvir melhor alguém quando estão a falar para o utilizador.

Capacidades do aparelho auditivo AirPods Pro

Segundo um artigo partilhado pelo WSJ, um novo estudo sugere que os AirPods Pro existentes já se comparam bem a dispositivos dedicados muito mais caros.

Um estudo publicado na revista iScience descobriu que um recurso de amplificação de som no AirPods Pro da Apple ajudou adultos com perda auditiva leve a moderada a ouvir a fala quase tão bem quanto dois aparelhos auditivos prescritos. O estudo comparou dois tipos de auscultadores da Apple com dois aparelhos auditivos de outras empresas […] No novo estudo, o AirPods Pro não atendeu aos padrões da Food and Drug Administration para aparelhos auditivos. Mas amplificaram o som, assim como alguns dispositivos menos avançados que ajudam as pessoas a ouvir melhor

Disseram os investigadores.

O estudo foi de pequena escala, mas testes objetivos também descobriram que o AirPods Pro atendeu a quatro dos cinco padrões de aparelhos auditivos.

Num teste de som e clareza usado para avaliar o desempenho de alguns assistentes auditivos, os AirPods Pro atenderam aos padrões estabelecidos em quatro das cinco categorias, enquanto os AirPods 2 atenderam aos padrões em duas. Os AirPods Pro ultrapassaram o limiar ideal para os níveis de ruído interno, o que poderia tornar mais difícil para os utilizadores distinguir sons e fala mais suaves.

Disse o co-autor do estudo Ying-Hui Lai, professor de engenharia biomédica na Universidade Nacional Yang Ming Chiao Tung de Taiwan.

Bateria é que não se compara

A maior limitação, diz um especialista, é a duração da bateria. Isto porque os AirPods também utilizam os microfones do iPhone, o que obriga a uma ligação constante de bluetooth, limitando as horas de autonomia dos auscultadores Pro da Apple.

Segundo disse Michele DiStefano, diretora do Centro de Audiologia Shelley e Steven Einhorn no Centro de Audição e Comunicação em Nova Iorque, os aparelhos auditivos (e de outros assistentes auditivos) utilizam microfones internos para captar sons ambientais, ao contrário dos AirPods.

Portanto, a Apple estará a evoluir os seus auscultadores para um patamar já onde além da qualidade do áudio, os auscultadores têm acesso a tecnologia que cuida da saúde auditiva. Esta preocupação está patente na sua App de Acessibilidade, na app Saúde e também no Apple Watch que deteta já o ruído em volta do utilizador para avaliar o estado de cansaço após exposição prolongada a ambientes barulhentos.