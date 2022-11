Presença “nacional” no Lisbon Games Week

Como muitos de vocês saberão certamente, no decorrer deste fim de semana decorre em Lisboa, a Lisbon Games Week. Trata-se do maior evento criado em Portugal dedicado exclusivamente a temática dos videojogos e todo o ecossistema que os acompanha.

Na edição deste ano, a presença dos estúdios nacionais vai ser forte e hoje vimos partilhar convosco alguns dos jogos portugueses expostos.

Com o Lisbon Games Week, Lisboa recebe um pouco do que de melhor se faz por esse mundo fora no que respeita ao entretenimento digital, mas com uma particular atenção ao que se faz cá dentro.

Dessa forma, não poderíamos deixar de referir alguns desses trabalhos nacionais que vão estar presentes na FIL, em Lisboa, de 17 a 20 de Novembro, ou seja, no próximo fim de semana.

Lousã My Father once told me

Lousã: My Father once told me começou como um projeto académico, para o Instituto Politécnico de Leiria e será um jogo melancólico sobre um pai que deseja ter tempo livre de qualidade com o seu filho, enquanto viaja e fotografa as belezas naturais e históricas da Lousã.

Hugo está desejoso de fugir da sua rotina diária e aproveita ao máximo o facto do seu pai, o levar a passear pelos campos da Lousã regularmente. Não só o caminhar pela serra da Lousã se revela a atividade certa para Hugo clarear a sua mente, como o seu pai lhe vai contando a história daquela zona.

Fugindo da agitação do dia a dia, na serra apenas existe o vento, a água e os dois. Uma viagem emocional de um pai e um filho.

Trivela

No espaço Loading Zone da Lisbon Games Week pode ser encontrado o projeto Trivela.

Trivela é um jogo de futebol mas que acaba por não ser apenas sobre futebol. O objetivo é vivermos o outro lado de ser futebolista, o equilíbrio familiar, o peso das decisões, o lidar com patrocinadores... ou seja, não tanto sobre os treinos e clubes, mas todo o trajeto à sua volta.

A jogabilidade que Trivela apresentará será muito vocacionada para a exploração e acompanha a história de um jogador jovem contratado para uma equipa da 3ª Liga Portuguesa. O jogo explora tanto a vida profissional deste futebolista, como também a sua vida pessoal, incluindo relação com a família, amigos, problemas pessoais, decisões importantes para a sua vida...

Efetivamente, trata-se de um angulo poucas vezes apresentado sob a forma de jogo e que pode ser extremamente interessante.

Grandma's Recipes!

Grandma's Recipes! é também um jogo que tem como origem um projeto académico no Instituto Politécnico de Leiria.

A história do jogo leva-nos a tomar conta da padaria da avó do personagem, que se localiza no Bombarral. O trabalho de uma padaria é exaustivo e cansativo e dessa forma, o jogo convida os jogadores a explorarem as redondezas na procura dos melhores ingredientes para o seu pão.

Mas mais. Escondidos em vários locais do jogo, encontraremos páginas secretas do seu livro de receitas que a nossa avozinha deixou escondidas. Receitas essas baseadas nas reais e dessa forma, o jogo tem também uma função de preservar o nosso património nacional.

Entrudo

Entrudo, tal como vimos aqui, é um jogo bem português que conta uma história também ela bem portuguesa: a tradição do Entrudo.

A equipa Twinkle Frog Studios, responsável por Entrudo, vai estar no Lisboa Games Week, junto da área do PlayStation Talents e convida todos os curiosos a darem lá um passo e verem a evolução do jogo.

Diana's Lyre

Em desenvolvimento pelo ExplodeToad Studios, um pequeno estúdio independente de videojogos, encontra-se Diana's Lyre.

Trata-se de um jogo que apresenta uma grande variedade de "puzzles" e desafios para completar e que leva os jogadores a conhecer melhor a cidade de Évora, durante os anos 60.

A narrativa começa com um rumor antigo. Nesse rumor, uma lira lendária da deusa Diana ainda se encontra escondida numa misteriosa catacumba sob o Templo de Diana, em Évora. Esta história foi passada de geração em geração e, passados muitos anos, um curioso aspirante a arqueólogo decidiu aceitar o desafio de desvendar este mistério. Para atingir o seu objetivo, terá de ultrapassar vários puzzles e obstáculos.

Diana's Lyre está a ser desenvolvido para a PlayStation 4 e PC.

Alter Tales of Ubuntu

O Bald Studios, um pequeno estúdio amador nacional composto por 5 elementos, encontra-se a desenvolver um spinoff do jogo Alter Tales of Ubuntu, onde se controla uma personagem com um corpo polimórfico, que terá de resolver puzzles numa África Utópica nos anos 70!

Duas personalidades distintas, presas no mesmo corpo, numa tentativa de descobrir o porquê da sua existência. Esta interessante dualidade faz com que, cada personagem interprete o mundo que o rodeia de forma diferente da outra e assuma cada desafio de forma completamente distinta.

O jogo estará na Lisboa Games Week no stand da Universidade Lusófona.

Estes serão apenas alguns dos vários jogos portugueses que estarão disponíveis para visualização (e experimentação) na Lisbon Games Week.

O evento decorre no próximo fim de semana, de 17 a 20 de Novembro em Lisboa, no espaço da FIL.