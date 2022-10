Entrudo, uma viagem por esta bela tradição portuguesa

Os estúdios independentes nacionais Twinkle Frog Studios, divulgaram recentemente, pormenores sobre o seu próximo jogo, Entrudo.

Como é fácil perceber, trata-se de um titulo celebrativo desta bela e antiga tradição portuguesa. Venham conhecê-lo melhor...

O Entrudo, uma velha tradição portuguesa que representa a entrada da época da Quaresma, e dá o nome a este titulo da equipa portuguesa dos Twinkle Frog Studios.

Trata-se de uma experiência de jogo single-player extremamente ambiental, com grande foco narrativo na tradição da Corrida de Entrudo.

Entrudo é, acima de tudo, um jogo de exploração que apresenta vários minijogos ao ritmo de música medieval folclórica portuguesa e está a ser desenvolvido para a PlayStation 4 e PC.

Entrudo leva os jogadores a visitar a Aldeia da Pena, durante o Carnaval, momento em que a Corrida de Entrudo se realiza. A Corrida de Entrudo é uma tradição tipicamente portuguesa na qual os habitantes das aldeias de xisto de Góis mascaram-se com máscaras de cortiça e outros elementos para participar numa divertida corrida que passa por todas essas aldeias.

A natureza e encantos da Aldeia da Pena conjugadas com diferentes personagens que retratam lendas e mitos portugueses serão um aspeto em foco em Entrudo. A título de exemplo, existem diálogos entre residentes da aldeia que contribuem para a imersão do jogador no mundo de Entrudo e no melhor conhecimento desta bela tradição.

No jogo, os jogadores encarnam Finn um jovem turista que apenas quer aproveitar a vida em todos os momentos e descobrir experiências novas. Finn viaja pelo mundo para satisfazer esse seu desejo de viver uma vida rica e, em Portugal, descobre a Aldeia da Pena, uma pequena aldeia na região de Coimbra. E é ai que vai descobrir a história e peso cultural do Entrudo.

A música medieval folclórica tradicionalmente portuguesa marca um forte vinco do jogo, com o nosso passado. Será através dos seus ritmos que existirão diversos jogos ao longo do jogo. Foram utilizados três instrumentos típicos em homenagem à música portuguesa: acordeão, flauta e cavaquinho.

Entrudo é um jogo de exploração com vários minijogos de ritmo de música medieval folclórica portuguesa e está a ser desenvolvido para a PlayStation 4 e PC.

O jogo encontra-se a ser desenvolvido para Windows, Linux e MacOS e mais informação sobre Entrudo, podem ser encontradas neste link.