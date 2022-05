E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de todas as novidades da apresentação da Huawei, do novo SoC Snapdragon 8+ Gen 1, do que poderá trazer a Xiaomi Mi Band 7, e muito mais.

O problema do dióxido de carbono não está apenas no ar, sendo que os oceanos contam com um acumular também preocupante. Assim sendo, uma startup desenvolveu um método e instalou a primeira estrutura capaz de remover o CO2 da água.

A empresa diz que a sua tecnologia consegue capturar dióxido de carbono a um custo de 475 dólares por tonelada.

O novo motor gráfico da criadora Epic Games designa-se Unreal Engine 5 e já é atualmente o mais popular deste segmento. As últimas informações indicam que já existem mais de 100 estúdios a desenvolver os seus jogos nesta plataforma gráfica, mas muito ainda há para descobrir sobre o seu potencial.

Desta forma, agora um grupo de artistas uniram-se e criaram um fabuloso vídeo onde mostram todo o poder do Unreal Engine 5. Venha então ver e tirar as suas próprias conclusões.

Os dispositivos para ouvir música estão cada vez mais acessíveis, considerando o segmento sem fios. A tecnologia Bluetooth e os próprios processadores integrados nos auscultadores proporcionam uma fiabilidade maior e menor latência, garantindo que aquilo que é ouvido tem grande qualidade sem desfasamentos e a Tronsmart tem vindo a destacar-se neste segmento.

Hoje destacamos os novos earbuds Tronsmart Onyx Ace Pro disponíveis por cerca de 30 €.

As auroras boreais são um fenómeno ótico composto de um brilho observado nos céus noturnos nas regiões polares, como resultado do impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra, canalizadas pelo campo magnético terrestre. Em grosso modo é o resultado da Terra a defender-se dos "ataques" do Sol. Apesar deste fenómeno ser muito popular pelas cores que produz nos céus polares, a verdade é que acontecem muitos de forma invisível. O som que produzem foi finalmente captado.

Um investigador conseguiu gravar o som perto da vila finlandesa de Fiskars. O resultado mostra barulhos mais comuns do que se imaginava e que podem soar mesmo sem luzes.

A Huawei tem estado a assumir um papel importante no mundo dos smartphones. As suas propostas são mais interessantes e oferecem capacidades únicas nesta área.

Na continuação deste cenário cada vez mais interessante, a Huawei voltou a preparar novidades nesta área. Tem agora novas propostas para o mercado global, visando muitas áreas. É por isso hora de conhecer aqui os novos e poderosos smartwatches da Huawei

A missão que levará a humanidade a pisar Marte não está assim tão longe. Contudo, estaremos ainda a algumas décadas de formar uma base e ter pessoas lá permanentemente. Esta semana, NASA divulgou um rascunho com uma ideia já esboçada de como será uma missão de 30 dias no Planeta Vermelho.

A nave que irá transportar os humanos até ao planeta será igualmente o seu lar, pousado no solo marciano.

As insónias podem ser um problema muito incapacitante, pois dificultam aquela que é a tarefa que nos recarrega a energia. Para quem sofre deste mal, existem comprimidos disponíveis e, agora, também uma aplicação baseada em Inteligência Artificial (IA), no Reino Unido.

Na realidade, é possível que essa aplicação venha a substituir os medicamentos.

Tal como esperado, a Qualcomm apresentou hoje novidades ao nível das plataformas móveis. A linha de topo foi renovada, com um modelo ainda mais potente e económico, com o lançamento do Snapdragon 8+ Gen 1.

Além disso, para a gama média alta foi lançado o Snapdragon 7 Gen 1 com recursos para o universo gaming.

Há já algum tempo que se fala da Mi Band 7 e da possibilidade de a Xiaomi a apresentar em breve. Esta deverá seguir a linha dos modelos anteriores, melhorando a oferta que traz para o público em termos de hardware.

Esta deverá ser em breve uma realidade, de acordo com uma informação agora revelada. A Mi Band 7 já tem data de apresentação e não deverá chegar sozinha ao mercado, com mais novidades da Xiaomi a surgirem nessa data.

A nave Starliner, da Boeing, acoplou pela primeira vez à Estação Espacial Internacional nesta sexta-feira (madrugada de sábado em Portugal). Conforme muito se falou, esta missão não tripulada era um importante teste para a empresa, que tem a ambição de competir com a SpaceX, de Elon Musk. Assim, neste sábado de madrugada, pouco mais de 25 horas depois do lançamento, a cápsula chegou à Estação Espacial Internacional (ISS).

A Starline permanecerá ligada à ISS durante quatro ou cinco dias. Depois, tal como está planeado, a cápsula fará a viagem de regresso à Terra e pousará no Novo México.