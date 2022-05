Muito mais que simples dispositivos que controlam a atividade física, os smartwatches podem dar ao utilizador muita informação útil e que estes nem sempre têm acesso.

Para fazer crescer ainda mais as suas propostas, a Huawei anunciou no seu evento de ontem o lançamento do novo Huawei Watch D na Europa Ocidental, o primeiro dispositivo de monitorização da tensão arterial da marca.

O Huawei Watch D traz a conveniência da monitorização da saúde aos pulsos dos consumidores, que podem agora monitorizar a sua tensão arterial, em qualquer lugar, em tempo real. É leve, com apenas 40,9g e tem múltiplos modos de treino e funções de monitorização da saúde.

O Huawei Watch D conta com uma mini bomba para medir a tensão arterial com precisão e é agora a nova escolha para os consumidores como companhia de monitorização e cuidados de saúde diários.

Hardware inovador com medição precisa da pressão sanguínea

A hipertensão é a doença crónica mais comum em todo o mundo, com milhões de pessoas a necessitarem de um controlo rigoroso da tensão arterial, juntamente com medicação a longo prazo, para manter a sua saúde sob controlo.

A principal razão para o tratamento ineficaz deve-se ao facto de os doentes não conseguirem manter uma rotina regular de medicação. A tecnologia avançada do Huawei Watch D apoia a medição e monitorização precisas da tensão arterial em qualquer lugar, em tempo real.

A precisão da medição da pressão arterial é, frequentemente, afetada pela forma como os relógios inteligentes tradicionais se posicionam e apertam no pulso.

Graças ao sensor de pressão de alta resolução, circuito de controlo da pressão e vias aéreas de baixo fluxo do Huawei Watch D, o sistema de medição da pressão pode manter um erro de medição da pressão dentro de ±3mmHg, permitindo aos utilizadores medir a pressão sanguínea a qualquer altura.

Características profissionais do ECG que conhecem o seu coração

O Huawei Watch D não é apenas um sensor de pressão arterial, mas também um relógio inteligente que suporta a medição do ritmo cardíaco. É instalado com um módulo sensor de ECG de alto desempenho que suporta o registo de dados de ECG e a gera de forma imediata relatórios de ECG.

Além disso, o Huawei Watch D também suporta monitorização de ECG que lembra o utilizador de efetuar medições sempre que for detectado um ritmo cardíaco anormal.

Assistente de saúde no pulso: avanço nos relógios inteligentes

O Huawei Watch D também suporta a medição da pressão arterial, monitorização do ritmo cardíaco, monitorização científica do sono, de SpO2 durante todo o dia, do stress, detecção da temperatura da pele, etc., e está equipado com mais de 70 modos de treino.

No modo inteligente, oferece até 7 dias de duração da bateria, o que garante que os utilizadores podem usá-lo continuamente sem ter de o carregar com frequência.

Desde 2000, a tecnologia de smartwatches tem vindo a evoluir. Hoje, com o lançamento do Huawei Watch D regista-se um novo avanço nas características destes dispositivos, que foram mais longe em termos de gestão de saúde e serviços médicos, indicando que os relógios inteligentes evoluíram para um novo nível.

O novo Huawei Watch D estará disponível, em Portugal, até ao final do ano.