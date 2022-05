A Xiaomi Mi Band 7 já tem data de apresentação e não vai chegar sozinha

Há já algum tempo que se fala da Mi Band 7 e da possibilidade de a Xiaomi a apresentar em breve. Esta deverá seguir a linha dos modelos anteriores, melhorando a oferta que traz para o público em termos de hardware.

Esta deverá ser em breve uma realidade, de acordo com uma informação agora revelada. A Mi Band 7 já tem data de apresentação e não deverá chegar sozinha ao mercado, com mais novidades da Xiaomi a surgirem nessa data.

Novidades da Xiaomi a caminho em breve

Tal como em anos anteriores, espera-se que a nova smartband da Xiaomi traga muitas novidades. Esta deverá evoluir no hardware e dar aos utilizadores muitas das funcionalidades que há muito são esperadas para este dispositivo.

A nova informação vem mostrar a data em que é esperada a sua apresentação, ainda que no mercado chinês. Deverá surgir num evento que em breve a Xiaomi deverá revelar e onde há várias novidades que devem surgir nesse mesmo dia.

Data de apresentação da Mi Band 7

O que uma imagem publicada mostra é que no dia 24 de maio, na próxima 3.ª feira, a Mi Band 7 deverá estar em palco e ser revelada ao mundo, com todas as suas novidades. Espera-se que esta tenha um ecrã de 1,65 polegadas, resolução 490×192, GPS e o tão esperado modo Always On Display.

Quanto a preços, espera-se que estes se mantenham próximos do que é normal. Deverá ficar em torno de 40/50 euros, algo acessível, mesmo com a melhoria no hardware. Há ainda a contar com vários modos de desporto e algumas outras melhorias nas funções de medição dos seus sensores.

Redmi Note 11T e mais hardware a caminho

Claro que nesse mesmo dia é esperada outra novidade. Aqui, e resultando da mesma imagem, temos os novos Redmi Note 11T. Este vão contar com um modelo base e uma variante Pro. Certamente que vão haver mais novidades, em especial no hardware de outras áreas, como a Xiaomi nos habituou.

São estes os próximos planos da Xiaomi, no que toca ao seu hardware. A Mi Band deverá ser uma certeza, acompanhada dos novos Redmi Note 11T. As restantes surpresas são uma incognita, que na próxima semana vamos ver reveladas.