Apesar de não ser a marca com maior número de vendas, a Apple tem no iPhone um smartphone que domina o mercado. Estes têm crescido e a cada nova versão a adesão dos consumidores é sempre elevada e as vendas dominam o mercado.

OS dados mais recentes, associados ao início de 2022, mostram esta mesma realidade. A Apple e o iPhone dominam a lista dos smartphones mais vendidos no início deste ano, prometendo um ano importante para a gigante de Cupertino.

Depois de 2 anos com vendas a oscilar e a ter quebras constantes, com as vendas a seguirem o mesmo caminho, o mercado dos smartphones parece agora estar finalmente a reagir. A recuperação é visível e está e a recuperar o fulgor de outros tempos.

A IDC mostrou agora os seus dados e revelou quais os smartphones que melhor desempenho tiveram agora em 2022. A Apple domina claramente esta lista, com o iPhone 13 a estar no topo e em lugares de destaque neste top 5.

Top 5 Most sold smartphones in 1Q22:

1. iPhone 13

2. iPhone 13 Pro Max

3. Galaxy A12

4. iPhone 13 Pro

5. Galaxy A32@Apple revenues from the iPhone 13 range totalled $42B (>84% of total iPhone sales). @SamsungMobile leads in the low-end, but it only generated $3.6B (A12&A32) pic.twitter.com/BkuGQaOsW1 — Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) May 17, 2022

Os dados são simples e mostram que a Apple tem o iPhone 13 no topo desta lista, seguido pelo modelo mais caro e de maiores dimensões, o iPhone 13 Pro Max. A Apple volta a marcar presença, na 4ª posição, com o iPhone 13 Pro.

A Samsung é a segunda marca a estar presente, mas com modelos de gamas mais baixas. Em destaque está o Galaxy A12, que assume o papel de melhor smartphone da marca em termos de vendas, na 3.ª posição. No fim deste top 5 temos outro modelo similar, o Galaxy A32.

Esta lista é também a garantia de lucros elevados para as marcas. As vendas do iPhone 13 representam para a Apple 42 mil milhões de dólares. Já os 2 modelos da Samsung presentes nesta lista geraram 3,6 mil milhões de dólares.

Após dominar as vendas no mercado em 2021, o iPhone 13 deverá continuar numa posição de destaque neste ano. Ainda assim, a Samsung deverá manter a sua posição de marca mais vendida, graças à sua linha de smartphones de gama de entrada, que atraem muitos utilizadores, graças ao 5G e outros argumentos.