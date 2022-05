Não é anormal, apesar de indesejada, a distribuição das versões do Android. Existe ainda muitas versões a serem usadas, o que causa problemas para os utilizadores, para as marcas e até para o próprio Android e Google.

Esta fragmentação será algo que ser irá manter por muitos anos e que dificilmente será quebrada. A prova disso surge agora nos números apresentados, que destacam o domínio do Android 11, com o pormenor da versão 12 não surgir.

Os dados agora apresentados pela Google são interessantes e mostram de forma clara o cenário que encontramos no Android. O domínio da versão 11 deste sistema, e mais recentes, é total, algo que se revela como uma evolução positiva para este sistema e para os seus utilizadores.

Curiosamente, a Google parece ter optado por manter de fora o Android 12 e não forneceu dados sobre esta versão. De certo que a sua posição é ainda reduzida, mas a gigante das pesquisas evita assim especulações ou análises pouc positivas.

Em termos concretos, temos o Android 11 e as versões mais reecntes com o domínio completo e reclamando para si 28,3%, acima dos 24,2% dos dados anteriores. Este deve ser um valor que vai crescer nos próximos meses até que a próxima versão seja lançada e surjam novas atualizações para os modelos mais antigas.

A lista segue com uma ordem bem definida, com as versões anteriores a terem 23,9% no caso da versão Q, e 16,2%, na versão P. Desse ponto em diante as versões perdem quota e estão cada vez mais próximas de desaparecerem.

Este aumento da quota do Android 11 e seguintes deverá ser fruto da estratégia de marcas como a Samsung. Esta decidiu alargar o suporte aos modelos mais antigos e que suportam a versão atual do sistema da Google, recebendo por isso a necessária atualização.

Estes são números que seguem em linha com o que o sistema da Google tem apresentado. O Android 11 domina, mas em breve deverá estar o topo entregue à versão 12, nas suas várias vertentes.