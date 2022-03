A Mi Band da Xiaomi tem sido uma das mais bem sucedidas smartbands do mercado. A marca apostou numa simplicidade que cativou os utilizadores, com vendas que a colocam no topo das listas deste tipo de gadgets.

Com uma renovação anual, a Xiaomi tem apostado em trazer novidades, melhorando sempre a sua oferta. Agora que estamos a chegar ao momento (provável) da sua apresentação, começam a surgir novidades que a Mi Band 7 vai trazer.

Apresentada em 2014, a Mi Band evoluiu muito nos últimos anos, em áreas que interessam muito aos utilizadores. Tem ganho mudanças importantes no ecrã, que a cada nova versão está maior e com mais capacidades. Isso traduz-se numa apresentação de informação mais correta.

Agora que estamos a chegar a março, altura em que a Xiaomi apresentou o modelo do ano passado, surgem mais informações importantes. Avaliando a informação disponível, o confiável leaker Magical Unicorn mostrou o que a Mi Band 7 poderá trazer muito em breve.

Com um código interno L66 e numeração de modelos M2129B1 e M2130B1, esta proposta da Xiaomi começa a ser vista. Deverá trazer um ecrã maior, com resolução de 192 x 490p, suporte para AOD (Always On Display) para algumas faces de relógio e novos modos de exercício.

Algo foi também possível ver nos dados revelados é que deverá ser nesta versão que chega o suporte para GPS. Esta é uma das funcionalidades pedidas há vários anos e que tem demorado a chegar. Importa aqui ter algum cuidado, uma vez que já a Mi Band 6 tinha esta referência e acabou por não receber o GPS.

Por fim, foi revelado que a smartband da Xiaomi deverá ter a função de Smart Alarm, que acordará o utilizador gradualmente, 30 minutos antes da hora definida. Terá ainda um modo Power Saving, para melhorar a vida útil da bateria, algo que na Mi Band é um elemento bem conhecido e duradouro.

Como sempre, ainda não existe uma data prevista ou anunciada para a revelação da Mi Band 7. Espera-se que a Xiaomi anuncie em breve esta atualização e que revele tudo o que há de novo para um dos seus gadgets mais bem sucedidos.