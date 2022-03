CD Projekt RED retira todos os seus jogos da Rússia e da Bielorrússia

Acumulam-se as iniciativas de várias entidades para mostrar a sua condenação à invasão russa da Ucrânia. Pelos diversos segmentos, como tecnologia, financeiro, comercial, entre outros, nunca se tinha visto tanta união entre organizações de diferentes países para tentar travar esta guerra.

Desta forma, também a criadora de jogos CD Projekt Red anunciou agora que vai retirar todos os seus jogos da Rússia e da Bielorrússia.

Jogos da CD Projekt RED retirados da Rússia e Bielorrússia

A criadora polaca CD Projekt Red, conhecida sobretudo pelo desenvolvimento do polémico jogo Cyberpunk 2077 e pelo The Witcher, junta-se agora à onda de solidariedade a favor da Ucrânia. Neste sentido, a empresa partilhou um comunicado no seu site oficial onde informa que decidiu retirar todos os seus jogos que estão à venda na Rússia e na Bielorrússia. Esta decisão visa afetar os jogos quer sejam em formato físico, como também em formato digital.

O objetivo da empresa polaca é então mostrar o seu apoio à vizinha Ucrânia. E embora tenham a consciência de que esta atitude pouco ou nada afetará as decisões políticas e estatais, reconhecem que pelo menos mostram a sua posição neste confronto para o qual não se vê um fim.

Segundo a CD Projekt RED:

À luz da invasão militar russa no nosso país vizinho da Ucrânia, até novo aviso, o CD Projekt RED Group tomou a decisão de suspender todas as vendas dos nossos jogos na Rússia e na Bielorrússia. Todo o grupo CD Projekt se mantém firme com o povo da Ucrânia. Embora não sejamos e não pretendamos ser uma entidade política capaz de influenciar diretamente os assuntos do Estado, acreditamos que as entidades comerciais, quando reunidas, têm o poder de inspirar mudanças globais nos corações e mentes das pessoas. Sabemos que muitos russos e bielorrussos, indivíduos que nada têm a ver com a invasão da Ucrânia, serão afetados por esta decisão, mas com esta ação queremos galvanizar ainda mais a comunidade mundial para falar sobre o que está a acontecer no coração da Europa. Aos nossos irmãos e irmãs que lutam pelo seu país de origem, permaneçam fortes! Слава Україні (Glória à Ucrânia)".

A Polónia é um dos países para onde mais refugiados ucranianos têm fugido, sendo que a região já acolheu milhares de pessoas, especialmente mulheres e crianças.

Leia também: