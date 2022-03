A Gigafactory Berlim, a fábrica da Tesla na Europa, tem sido difícil de colocar em produção. São muitos os problemas que têm sido apresentados pelo estado alemão, que assim acabam por atrasar a entrada em produção desta fábrica.

Este cenário parece estar prestes a mudar, com uma informação nova que está a ser avançada. A Gigafactory Berlim já recebeu aprovação ambiental do governo, mas há um problema, que deverá ser resolvido antes desta abrir as portas.

Ainda não é oficial, mas deverá ser hoje revelado mais um passo dado pela Tesla rumo à preparação da sua próxima Gigafactory. A unidade de Berlim estará prestes a entrar em produção, estando a aprovação ambiental prestes a ser emitida pelo governo alemão.

Este é um passo importante e essencial para que a Gigafactory Berlim entre em produção. Tem sido um dos maiores problemas da Tesla e enfrentado uma oposição muito grande de grupos ambientalistas, que não querem a Gigafactory Berlim a produzir.

Depois de todos estes revezes e problemas, associados a desflorestação e fornecimento de água, o passo final estará prestes a ser dado. O que o jornal Handelsblatt revela, a aprovação ambiental do Gabinete para o Meio Ambiente do Estado de Potsdam está pronta.

Dois bons anos após o início da construção, o processo de aprovação ambiental para a fábrica de carros elétricos da empresa americana Tesla em Grünheide, perto de Berlim, foi concluído. O Gabinete para o Meio Ambiente do Estado de Potsdam (LfU) dá a aprovação final para a nova Gigafactory

Este mesmo jornal avança que a revelação desta mudança deverá acontecer já nesta sexta-feira. Tudo deverá acontecer numa conferência de imprensa, onde será apresentada e discutida esta autorização e o que levou à sua emissão.

Apesar deste passo essencial, há um problema que deverá ser resolvido muito em breve. Esta aprovação ambiental do governo alemão não garante de imediato a entrada em produção. Há ainda outras provas e garantias a terem de ser dadas.

A decisão não significa que a Tesla possa iniciar imediatamente a produção de carros. O Ministério do Meio Ambiente do Estado disse recentemente que o construtor do projeto precisa satisfazer outros requisitos e fornecer provas antes que a fábrica possa ser colocada em operação.

A Gigafactory Berlim é essencial para os planos de crescimento da Tesla na Europa e um ativo muito importante para a marca. Com a sua produção conseguirá acelerar a produção dos seus carros e alimentar este mercado que é essencial para os planos definidos.