Um dos primeiros alvos das forças da Rússia na sua invasão da Ucrânia foi o acesso à Internet. Este isolamento conseguiu ser ultrapassado rapidamente graças à ajuda de Elon Musk e da Starlink, que ofereceu o serviço para o país.

Agora que os terminais para acesso ao serviço estão já no terreno, o homem forte da Starlink melhorou o serviço, mas veio alertar para um perigo. Sendo um dos ativos mais importantes, é muito provável que os terminais de acesso à Internet sejam um alvo preferencial da Rússia.

Usar a Starlink na Ucrânia pode ser perigoso

A ajuda da Starlink ao povo da Ucrânia tem sido única, em especial no que toca no acesso à Internet. Tudo começou depois do apelo de Mykhailo Fedorov, vice primeiro-ministro e ministro da Transição Digital da Ucrânia, para que a Starlink funcionasse no país.

Com uma resposta quase imediata, os terminais foram rapidamente entregues e distribuídos para garantir o acesso à Internet. Agora, Elon Musk veio alertar para alguns perigos na sua utilização, podendo ser um chamariz para ataques russos.

Important warning: Starlink is the only non-Russian communications system still working in some parts of Ukraine, so probability of being targeted is high. Please use with caution. — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022

Rússia pode atacar os terminais de acesso à Internet

Sendo um dos únicos sistemas de acesso à Internet, é natural que estes terminais se tornem um alvo se forem identificados pela Rússia. Elon Musk recomenda que o Starlink seja apenas ligado quando for mesmo necessário e que a antena seja colocada o mais longe possível das pessoas.

Estes conselhos surgem no mesmo dia em que Elon Musk revelou que a Starlink tinha sido melhorado na Ucrânia. Os terminais deste serviço de acesso à Internet foram ajustados para que possam ser usados com um simples isqueiro de um carro.

Updating software to reduce peak power consumption, so Starlink can be powered from car cigarette lighter.



Mobile roaming enabled, so phased array antenna can maintain signal while on moving vehicle. — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022

Elon Musk melhorou o serviço da Starlink

Ao mesmo tempo, e agora nos satélites, o serviço foi melhorado para dar uma utilização mais eficiente. Foi ativado o roaming entre satélites, o que passa a permitir que as antenas com pouco sinal possam ser usados em movimento.

A solução que Elon Musk tem para acesso à Internet é a ideal para situações como a que está a acontecer na Ucrânia, com o ataque das forças da Rússia. Consegue combater o bloqueio da Internet e assim garantir a comunicação e a passagem de informação para o resto do planeta.