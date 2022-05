A Huawei tem estado a assumir um papel importante no mundo dos smartphones. As suas propostas são mais interessantes e oferecem capacidades únicas nesta área.

Na continuação deste cenário cada vez mais interessante, a Huawei voltou a preparar novidades nesta área. Tem agora novas propostas para o mercado global, visando muitas áreas. É por isso hora de conhecer aqui os novos e poderosos smartwatches da Huawei

Há muitos anos que a Huawei tem uma presença firme e forte no mercado dos smartwatches. A marca cresceu de forma muito rápida, conquistando a opinião dos utilizadores, mostrando assim a sua qualidade.

No seguimento de muitas propostas de sucesso, a Huawei tem agora algo novo para apresentar. No seu evento dedicado aos smartwatches tem novidades interessantes para trazer ao mercado, algo que promete muitos.

Tal como mostrou no passado, a Huawei deverá apostar no mercado onde os smartwatches são objetos de estilo e com design. Claro que há também outros modelos mais acessíveis que devem ser renovados.

A grande dúvida é se a marca se ficará pelos smartwatches ou se apostará novamente num mercado onde já dominou de forma única. Há novidades que foram já reveladas na China e que podem estar a chegar agora à Europa.

Acompanhe aqui a transmissão deste evento e conheça as novidades da Huawei.