O Wondershare HiPDF é o mais recente serviço online, tudo-em-um, para PDF que acelera qualquer trabalho. Então, para quem procura aquelas características inerentes a software como o Adobe Acrobat, irá encontrar uma série de opções que o ajudam conseguir isso mesmo.

Evite os softwares pesados, ávidos de memória e, muitas vezes, com uma interface gráfica de utilizador complexa. Estamos perante algo revolucionário no mundo dos PDF. Depois não diga que não avisamos.

O que é o Wondershare HiPDF e o que é isso de serviço online?

Afinal, o que é o Wondershare HiPDF? Em curtas palavras podemos dizer que se trata de um dos melhores editores de PDF online e de desktop de 2022, possuindo características importantes como:

Edição,

Navegação,

Conversão,

Revisão,

Proteção de documentos PDF.

Assim, o HiPDF oferece-lhe um conjunto completo de opções desde a modificação de PDFs até ao desenho, incluindo edição, corte de texto, numeração e até a mudança da cor de fundo.

Em detalhe, que podemos esperar do Wondershare HiPDF

A razão pela qual o Wondershare HiPDF pode ser considero como dos melhores editores de PDF online reside no facto de possuir características diferenciadoras. Ora vejamos:

Converter PDF Online para Word/Excel/JPG/PPT

A conversão de PDF é um dos principais trunfos do HiPDF. Logo, este software consegue converter PDF para quase todos os formatos de ficheiro populares, incluindo:

MS Word,

Excel,

JPG,

PNG,

PPT,

entre outros.

Compressão de ficheiros PDF

Na verdade, é comum encontrar serviços online que restringem, e muito, os utilizadores de carregar os seus PDFs impondo todo o tipo de limitações em especial com o tamanho do ficheiro. Neste caso, o HiPDF supera porque não apresenta limites para tal.

Contudo, importa ressalvar também a função de compressão em grupos, ou seja, o HiPDF converte ao mesmo tempo e de uma só vez vários ficheiros PDF.

Junção de ficheiros PDF online

Definitivamente, quem nunca necessitou juntar vários documentos diferentes num só? Aqui este software não se esqueceu dessa importante função e incluiu-a nas suas funções.

Precisão de OCR elevada

Da mesma forma que temos vindo a descrever as variadas funções do HiPDF podemos também descrever o algoritmo de precisão OCR que faz parte do serviço.

Então, o OCR, ou reconhecimento ótico de caracteres, é algo que se utiliza para digitalizar um documento e mesmo para o editar após estar digitalizado.

Importante, o sistema OCR incluído tem suporte até 20 idiomas diferentes.

Versão Desktop

Para além das suas ofertas online, não pode faltar a versão física, ou também conhecida como versão desktop, que não exige uma ligação à Internet para funcionar.

Em seguida, a versão desktop, traz todas as características importantes já referidas:

Pode converter PDF,

Permite criar PDF de base,

Ajuda a encriptar,

Comprime o PDF

Junta vários ficheiros PDF num só, mais rápido que nunca.

Eventualmente, esta versão desktop pode, e deve, ser pensada como uma alternativa de custo muito acessível e sem complicações de software mais complexo, como por exemplo o Adobe Acrobat DC.

Wondershare HiPDF destina-se a quem mesmo?

Todavia, caso esteja à procura razões para utilizar o HiPDF, enquanto clara alternativa online ao Adobe Acrobat, saiba por exemplo que o HiPDF pode converter PDFs para formatos Microsoft Office, HTML, texto Rich, texto simples e mesmo vários tipos de imagem.

Caso ainda não esteja convencido, deixamos mais alguns argumentos:

Fácil de usar - O melhor software é sempre aquele mais simples e fácil de utilizar. Outro software documentado vem com muitas limitações e características confusas para a maioria dos utilizadores. Com o HiPDF, não há razão para preocupações porque não existem confusões.

Custo-eficácia - A maior razão pela qual as pessoas preferem o HiPDF Desktop ao invés de outras aplicações é o facto de ser bastante rentável. Como? Proporcionando um alargado conjunto de funcionalidades e ainda permitir criar os seus próprios documentos PDF.

Serviço ao cliente produtivo - Quando se trata de serviço ao cliente, é simples: afirma-se como acima da média. Caso exista algum tipo de problema ou se se deparar com algum problema, isso só será resolvido por um bom serviço de atendimento ao cliente na hora.

Wondershare HiPDF é gratuito?

Em boa verdade, o Wondershare HiPDF possui duas modalidades.

Se, primeiramente, o editor online é de utilização gratuita, por outro lado, a versão desktop, que apesar de oferecer um teste gratuito, traz um custo associado de forma a podermos usufruir de todas as funcionalidades premium e conta com 2 tipos de contas diferentes:

HiPDF Pro

HiPDF Pro Plus

Conclusão

Em resumo, o mercado do PDF é muito competitivo. Nos dias de hoje é difícil superar os melhores e mais sonantes nomes, bem conhecidos da maioria dos leitores.

Contudo, é seguro afirmar que o HiPDF, com as suas características únicas, em especial pelo serviço online, conseguiu depressa conquistar o pódio ao ser um produto direto e simples de navegar, contrariamente a outros editores de PDF disponíveis no mercado.

Dessa forma, a sua interface de utilizador minimalista é perfeita para qualquer utilizador mínima e fácil. O fluxo de trabalho do HiPDF é tão suave que pode ser utilizado mesmo para as necessidades comerciais mais avançadas.

Por último, podemos apontar uma falha a todo este aparato: parece que alguém se esqueceu de uma versão para MAC. Estamos certos que face ao sucesso da aplicação, tanto online como desktop será uma realidade em breve.