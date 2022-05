5 novas apps Android que vão transformar o seu smartphone

As aplicações são cada vez mais poderosas ajudando os utilizadores nas mais variadas tarefas, nem que sejam elas passar alguns minutos a jogar um bom jogo.

As propostas que hoje trazemos são complementos ao smartphone Android e às funcionalidades que já tem disponíveis.

Screenshot Flow

As capturas de ecrã são muitas vezes feitas para mostrar um processo a alguém. Por exemplo, para ajudar a configurar alguma definição ou desativar outra.

Assim, com a app Screenshot Flow o utilizador terá a possibilidade de criar uma espécie de diagramas, onde rapidamente, ao capturar a imagem do smartphones pode logo mostrar onde clicou e quais os passos a seguir daí em diante, sem que tenha que existir uma pós-edição.

Homepage: CTribe Apps

Preço: Gratuito (compras na app)

Edge Card Launcher: Side Panel

Atualmente, são várias as interfaces de utilizador que já disponibilizam o menu lateral com funcionalidades rápidas, como é o caso da EMUI da Huawei ou da One UI da Samsung.

No entanto, são muitos os smartphones que ainda não tem tal complemento, o que pode ser resolvido com este launcher que vai trazer uma elevada produtividade ao utilizador.

DoForMe

Sempre que chega ao seu local de trabalho precisa de tirar o som do smartphone. Quando chega a casa precisa que o som se eleve. Ao chegar ao ginásio não pode atender o smartphone e quer que os seus contactos sejam notificados que irá entrar em contacto mais tarde.

Todas estas são tarefas que podem ser automatizadas com esta app, que recorre à sua localização. Portanto, assim que chega a um sítio, a tarefa que definiu para aquela localização será desencadeada automaticamente.

SHAREit

A partilha de ficheiros entre smartphones pode ser facilitada de forma substancial com recurso a essa poderosa app. Poderá partilhar documentos, grandes ficheiros, apps, jogos e muito mais de forma segura e rápida.

Remote Mouse

Faça do seu smartphone um touchpad para o computador. Além de ter a função de rato, pode servir como teclado e ainda disponibiliza uma série de funcionalidades e recursos de utilização rápida. O controlo de multimédia, seletor de apps, acesso direto ao navegador, são algumas das opções disponíveis.