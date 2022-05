Não há qualquer dúvida que a Huawei tem uma posição única e consolidada no mercado dos smartwatches. Com muitas provas dadas e com modelos únicos, dá aos utilizadores as melhores propostas.

Hoje a Huawei voltou a mostrar porque conseguiu esta posição, ao ter dado a conhecer o Watch GT 3 Pro. Este novo smartwatch vem quebrar as regras e prepara-se para dominar o mercado.

Foi durante o seu evento dedicado aos smartwatches que a Huawei revelou as suas novidades para este mercado. A marca apresentou o novo Watch GT 3 Pro, a evolução natural dos seus últimos modelos e que estão no mercado.

Este novo relógio inteligente aposta claramente em combinar uma linha clássica e que todos gostam, com um leque de sensores e de informação cada vez maior. É algo esperado e que agora é uma realidade.

A aposta da Huawei é clara e desta vez aposta num relógio que é dedicado de forma direta também às mulheres. O modelo de 43 mm é a aposta certa e assume tudo o que o modelo de dimensões maiores vai traer.

O novo Watch GT 3 Pro reúne vários elementos que todos queremos num smartwatch. Falamos da bateria de longa duração, que agora atinge os 14 dias no modelo de 46 mm e 7 dias no modelo menor.

Há também um lote de sensores de saúde que dão a este relógio o acesso a informação que será certamente útil aos utilizadores. O sensor TrueSeen TM 5.0+ tratará de toda a parte de monitorização da frequência cardíaca e SpO2.

Claro que o desporto é cada vez mais importante e por isso os novos Watch GT 3 Pro da Huawei traz agora mais de 100 modos de treino. A marca destaca o modo de treino de mergulho livre que dá acesso a informação relevante para os praticantes desta modalidade.

No campo dos materiais temos o titânio como o elemento de destaque no modelo masculino. A grande novidade é mesmo a presença de uma versão de cerâmica no modelo de 43 mm, algo único e distinto para o público feminino.

Também nas braceletes a Huawei apostou e temos assim uma versão desportiva, a clássica e o metal, no modelo de 46 mm. Já no feminino, e para além da versão cerâmica, temos uma versão de cabedal.

Em termos de preços, o novo Watch GT3 Pro surge no mercado em várias versões. Temos assim o modelo de 46 mm (classic e Sport) a custar 399 euros, com o modelo Elite a custar 519 euros.

No campo feminino, a versão Classis terá um preço de 499 euros e o modelo de cerâmica custará 619 euros. Qualquer um destes relógios terá em pré-venda a oferta dos Freebuds 4i.