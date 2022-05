A Huawei voltou oficialmente aos eventos presenciais. Apesar de já ter feito alguns eventos com plateia localmente, depois o início da pandemia, hoje apresentou ao mercado internacional novos produtos a partir de Milão com sala cheia, onde o Pplware esteve presente.

Num evento focado na Saúde e no Fitness a empresa deu a conhecer os Huawei Watch GT3 Pro, Huawei Watch Fit 2, Huawei Mate Xs 2, Huawei Watch D, Huawei S-TAG e Huawei Band 7, todos eles especialmente desenvolvidos para simplificar o dia a dia dos consumidores.

As grandes estrelas do evento de hoje são os smartwatches Huawei Watch GT3 Pro, Huawei Watch Fit 2. No entanto, o evento não se limitou a estes dois produtos. Outra das novidades integra-se no segmento dos smartphones com um novo dobrável, o Huawei Mate Xs 2.

Huawei Mate Xs 2

O novo smartphone dobrável da Huawei, o Huawei Mate Xs 2, tem um peso de apenas 255g e uma espessura de apenas 5,4mm, e apresenta o primeiro design 3D em fibra de vidro a conseguir uma fusão de cores e texturas estéticas.

Para conseguir uma superfície ultra-plana, minimalista e natural, o telefone utiliza o Design Falcon Wing, através do qual o movimento da dobradiça e do ecrã são sincronizados com precisão. Para o ecrã do telemóvel, a Huawei utiliza uma tecnologia altamente desenvolvida pela própria marca, pioneira na indústria, que faz deste o primeiro ecrã capaz de absorver choques, resultado num smartphone totalmente confiável.

Para melhorar ainda mais a qualidade de utilização, o Huawei Mate Xs 2 está equipado com um ecrã dobrável de 7,8 polegadas True-Chroma para fornecer conteúdo de alta resolução e uma bateria à base de silício para maior densidade e maior resistência.

Além disso, conta com a tecnologia Huawei SuperCharge 66W que permite um carregamento de 90% em apenas 30 minutos, e uma camada Anti-Reflexiva Nano Ótica para ajudar a reduzir o encandeamento quando olhamos para o ecrã. O smartphone incorpora ainda interações inovadoras com capacidades multitarefa e gestos de Janela Flutuante para proporcionar um controlo sem falhas durante o funcionamento da janela múltipla.

Huawei Band 7

A Huawei Band 7 surge já no segmento dos wearables, como uma smartband que desempenha funções profissionais no campo da saúde e da aptidão física. Este dispositivo apresenta uma funcionalidade de monitorização de fitness num corpo mais fino, com menos de 10mm de espessura e com um peso de apenas 16g.

Está equipada com um ecrã AMOLED, com uma relação ecrã/corpo de 64,88% e uma resolução de 194 x 368, sendo capaz de apresentar conteúdos mais vívidos.

Com a Huawei Band 7, os utilizadores podem personalizar o seu mostrador de acordo com a opção que preferirem: mostradores predefinidos; mostradores com fase lunar, capazes de exibir as horas do nascer e pôr-do-sol juntamente com 8 fases lunares e apresentação da mudança das marés em tempo real; e mais de 4.000 temas com cores correspondentes ao estilo pessoal do utilizador.

Com o novo sistema de medição em funcionamento da Huawei, Running Ability Index (RAI), os utilizadores conseguem avaliar objetivamente a sua capacidade de treino de corrida e descobrir o progresso em tempo real. Durante o treino, podem ainda utilizar o Huawei TruSeen™4.0 para acompanhar o seu ritmo cardíaco de forma contínua, rápida e precisa com dois LED 3 em 1 e um fotodíodo para uma maior entrada de luz.

Huawei S–TAG

O Huawei S-TAG procura ajudar os consumidores a compreender a sua condição física e a melhorar a eficiência do seu treino, reduzindo simultaneamente o risco de lesões através de sensores de movimento multi-funcionais e dinâmicos. Com um desenho leve de apenas 7.5g, a Huawei S-TAG é facilmente transportada durante os treinos. Este dispositivo conta com um design inovador, de fácil montagem.

Está também equipada com sensores de alta precisão de 9 eixos, líderes na indústria, incorporados para monitorizar com precisão a postura de corrida com base nos dados de movimento do pé e da cintura dos utilizadores, que é medida com base em 13 tipos de dados de postura de corrida para ajudar os utilizadores a atingir a corrida perfeita.

Além do registo destes dados, a Huawei, em parceria com o Instituto de Ciência do Desporto da China, disponibiliza análises e orientação profissional aos atletas.

O Huawei S-TAG pode ser facilmente ligado à aplicação Saúde da Huawei e a outros smartwatches via Bluetooth. Além disso, suporta também métricas básicas de ciclismo, tais como cadência, velocidade e distância.

Huawei Watch D

O Huawei Watch D é o primeiro dispositivo wearable da Huawei capaz de controlar a tensão fornecendo uma medição precisa da tensão arterial em qualquer altura e em qualquer lugar, ideal para pacientes hipertensos. Com um tamanho e peso de 1/6 de um medidor de pressão arterial tradicional, o Huawei Watch D utiliza uma mini bomba inovadora, sendo que a pressão da bomba de ar pode atingir 40kPa, assegurando que a pressão arterial pode ser medida até 230mmHg, o equivalente à gama dos medidores de pressão sanguínea tradicionais.

Com múltiplos modos de treino e funções de monitorização da saúde, o Huawei Watch D além de suportar a medição da pressão arterial, monitoriza ainda a frequência cardíaca, o sono, SpO2, stress e deteção da temperatura da pele, e está equipado com mais de 70 modos de treino. No modo inteligente, oferece até 7 dias de duração da bateria, assegurando que pode ser utilizado continuamente sem precisar de ser carregado frequentemente.

O lançamento do HUAWEI WATCH D está atualmente em aprovação em vários mercados fora da China e deverá chegar aos países da Europa Ocidental, como Portugal, até ao final do ano.