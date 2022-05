NASA mostra-nos finalmente como irão dois astronautas viver em Marte (vídeo)

A missão que levará a humanidade a pisar Marte não está assim tão longe. Contudo, estaremos ainda a algumas décadas de formar uma base e ter pessoas lá permanentemente. Esta semana, NASA divulgou um rascunho com uma ideia já esboçada de como será uma missão de 30 dias no Planeta Vermelho.

A nave que irá transportar os humanos até ao planeta será igualmente o seu lar, pousado no solo marciano.

São muitos os esforços já feitos para conceber uma nave que seja o transporte, mas que sirva igualmente de habitat durante a estadia para os astronautas. Como tal, o projeto terá de desenvolver um foguetão híbrido que junta a propulsão química e elétrica.

O esquema da NASA para levar humanos a Marte mostra que seriam colocadas duas pessoas em órbita, enquanto outros dois astronautas desceriam à superfície num veículo terrestre de 25 toneladas.

Claro que ainda vemos esta realidade bem longe. No entanto, nunca é demasiado cedo para começar a preparar o próximo passo histórico no legado da exploração humana do espaço profundo.

NASA: astronautas vão precisar de tempo para se adaptarem à atmosfera de Marte

O projeto de alto nível identifica 50 pontos cruciais que se encontram sob quatro grandes categorias para a exploração humana, em geral - isto significa infra-estruturas na Lua e Marte, operações, e, claro, ciência.

O feedback que recebemos sobre os objetivos que identificámos informará os nossos planos de exploração na Lua e em Marte para os próximos 20 anos. Estamos a procurar dentro da NASA e junto de partes interessadas externas, ajuda para afinar estes objetivos e para sermos o mais transparentes possível ao longo de todo o nosso processo.

Disse Pam Melroy, Administradora Adjunta da NASA, no post do blogue da NASA.

O esboço de uma futura missão a Marte foi montado por Kurt "Spuds" Vogel, diretor de arquiteturas espaciais da NASA. Segundo ele, dois membros da tripulação poderiam sobreviver dentro de um rover pressurizado que poderia duplicar como habitat e veículo de exploração - permitindo a prossecução de objetivos científicos críticos.

Tornar viável uma missão à superfície de Marte

Conforme explicou Vogel, é importante e está nos objetivos da NASA maximizar a ciência. Isso irá permitir [aos astronautas] uma maior clarividência do ambiente por forma a gerirem o seu esforço e tempo. Poderão ter as rotinas bem preparadas para conseguirem explorar o planeta dentro dos seus fatos, o que irá maximizar a própria ciência nesses 30 dias.

Somado ao tempo de trânsito de e para a Terra, uma futura missão à superfície de Marte e de regresso poderia passar dois dos nossos anos - mas poderia também implicar um longo período de 500 dias à superfície, o que poderia significar quase 1.000 dias de distância do nosso planeta azul quente para futuros astronautas de um futuro não muito distante.

Naturalmente, 30 dias parece mais viável a muitos níveis: para além das óbvias tensões psicológicas de estar longe da Terra e num planeta completamente diferente, as necessidades logísticas e financeiras de longas estadias em mundos alienígenas podem revelar-se demasiado difíceis de gerir. Pelo menos, ao que parece, na nossa primeira viagem ao Planeta Vermelho.

Mais tarde, depois da base Lunar estar concluída e operacional na órbita da Lua, a NASA construirá o Habitat de Trânsito para fornecer abrigo aos astronautas na sua longa viagem histórica mundial a Marte.

Leia também: