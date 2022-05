A Mi Band 7 está a chegar e a Xiaomi tem muito para revelar sobre esta smartband. A nova versão vai agrupar muitas melhorias, algumas delas já esperadas há algum tempo, para a tornarem ainda melhor.

Com uma data de lançamento já avançada e dada como certa, surgem agora novidades importantes e que revelam ainda mais do que está para chegar. Estas focam-se no ecrã e no que vai ser possível tirar deste. Há ainda outras melhorias noutras áreas.

Tudo aponta para que seja já no próximo dia 24 que a Mi Band 7 será dada a conhecer ao mundo. Esta não deverá surgir sozinha em palco, mas certamente que será uma das principais novidades da Xiaomi para os próximos tempos.

Os rumores e as fugas de informação têm aumentado, dando a conhecer muito do que está para chegar em breve. De concreto ainda temos pouco, mas a nova Mi Band 7 promete muito para os utilizadores.

A mais recente novidade, que surgiu num pequeno vídeo partilhado no Weiboo, mostra que o ecrã desta smartband deverá novamente crescer. Este passará a ter 1,62 polegadas, o que corresponde a um aumento de 25% face ao que o modelo anterior apresenta.

Este crescimento não é exclusivo deste modelo e tem sido o padrão dos lançamentos que a Xiaomi tem feito ao longo dos anos. A acompanhar este crescimento, a Mi Band 7 deverá ver também uma alteração grande na sua interface, para aproveitar o novo espaço disponível.

Uma outra fonte revelou também algumas novidades. Estas focam-se nas braceletes que vão estar disponíveis e nas suas cores. A Xiaomi deverá novamente apostar num leque de cores diferente e que vão certamente agradar aos clientes da marca.

A Mi Band 7 deverá ser novamente um caso de sucesso, tal como as restantes versões. A Xiaomi aposta muito nesta sua smartband, garantindo o melhor hardware, aliado a um preço justo e adaptado ao mercado. Será já na 3.ª feira que tudo deverá ser conhecido e finalmente este gadget será revelado a todos.