A aposta da Microsoft no Android não é nova e tem crescido de forma exponencial ao longo dos últimos anos. Este é sem qualquer dúvida o seu sistema móvel de eleição e o que tem sido usado para integrar com o Windows 10 e o Windows 11.

Com a chegada do Windows 11 uma nova realidade foi mostrada. Este sistema passou a ter um sub-sistema Android próprio, que via permitir correr apps de forma nativa. O WSA foi agora atualizado e traz para os utilizadores a última versão, o Android 12.1

Em conjunto com todas as mudanças de interface e funções que o Windows 11 trouxe, a Microsoft apostou em criar uma outra novidade única neste sistema. Integrou o Android com a sua nova versão, tal como já antes o tinha feito com o Linux.

Esta demorou a chegar e tem algumas particularidades, mas é certo que irá permitir correr apps Android de forma nativa, com todas as funcionalidades esperadas. Por agora apenas interage com a loja da Amazon, mas será provavelmente aberto mais tarde a outras propostas.

Microsoft has announced that the Android build powering the Windows Subsystem for Android has been updated to Android 12L. This update (version 2204.40000.15.0) is rolling out to Windows Insiders in the Dev Channel.https://t.co/omPprrK1as — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 20, 2022

Uma dúvida existia desde o início e colocava alguma pressão na Microsoft. Não se sabia qual a política de atualizações do Android e como estas iriam ser lançadas para o utilizador. Isso foi agora esclarecido com a build 2204.40000.15.0. Esta traz o novo Android 12.1 e mostra como será simples a atualização.

Para além desta novidade de peso, a Microsoft garante também outras melhorias na integração desta versão com o Windows 11. Falamos das ligações de rede, que agora ficam na mesma onde o PC está, permitindo ligar as apps a dispositivos externos, mas nessa rede.

Interesting that they kept the "Google Play System Update" string instead of naming it something else. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 20, 2022

Outra modificação está na integração com o próprio Windows 11. As notificações de utilização da câmara e do microfone são agora apresentadas, tal como acontece nos smartphones. Além disso, também a interface de configuração e definições foi melhorada.

Por agora, esta novidade está apenas acessível no canal Dev do programa Insider. Em breve será alargado e melhorado, para assim dar uma integração ainda maior do Android com o Windows 11, garantindo a nova versão e todas as suas novidades.