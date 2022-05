Soldados ucranianos usam motas elétricas poderosas para atacar

Para quem acha que já tinha visto de tudo nesta guerra, certamente que vai ficar surpreendido. Tal como é referido no título deste artigo, os soldados ucranianos estão a usar motas elétricas poderosas para se defender e atacar o inimigo.

De acordo com as informações, as motas elétricas podem atingir os 90 km/h e são silenciosas.

A menos que seja um seguidor aficionado por motas elétricas, provavelmente nunca ouviu falar de marcas como a ELEEK ou a Delfast. Estas duas empresas estão a fazer uma enorme diferença na guerra da Ucrânia, fornecendo aos soldados ucranianos motas elétricas que podem ser usadas para destruir tanques russos.

A 8 de maio, o vice-presidente da Associação Ucraniana de Participantes do Mercado de VEs, Vadym Ignatov, escreveu no seu Facebook a chegada de motas da ELEEK às forças armadas do país.

Motas Elétricas ELEEK Atom Military pode ter 150 km de autonomia

A ELEEK Atom Military pode atingir uma velocidade máxima de 90 km/h e oferecer 150 km de autonomia. O peso ronda os 70 kg e a capacidade de carga pode chegar aos 150 kg.

Além das portas USB integradas já disponíveis neste tipo de veículos, os engenheiros da empresa adicionaram uma saída de 220V que permite o uso de qualquer carregador comum.

Uma das características interessante em tempos de guerra é o silêncio garantido pelo veículo. Mamuka Mamulashvili, comandante de uma unidade do exército ucraniano, formada principalmente por soldados etnicamente georgianos, disse recentemente que pediu este tipo de motas para os seus atiradores.

A inclusão de motos elétricas na, guerra traz várias vantagens a quem as usa e torna esta guerra também diferente.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro e a ofensiva militar provocou já a morte de mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.