Dica: Dê mais segurança ao Android com o ativar do modo de trancamento

Apesar de ser um sistema aberto, o Android tem muitas formas de trazer segurança aos seus utilizadores e aos smartphones onde este corre. Estas nem sempre são visíveis e diretas, mas a verdade é que estão acessíveis.

Uma destas opções pode ser usada para impedir o acesso e garantir uma proteção adicional. Chama-se modo de trancamento e bloqueia o Android sem poder ser desbloqueado pelas formas mais simples que o Android oferece. A forma de ativar é simples e vamos mostrar agora.

Toda a segurança que possamos trazer ao Android é bem-vinda. Este sistema está constantemente a ser atacado, muito por ser o mais usado no planeta e estar na grande parte dos smartphones que estão a ser usado.

Uma medida de proteção que a Google criou apesar de estar acessível, não está visível para todos. É simples de ativar e garante uma proteção que será mais elevada e aumentará a segurança dos utilizadores e dos seus smartphones, no caso do desbloqueio. Ignora a impressão digital e o reconhecimento da face.

O modo de trancamento deve primeiro ser ativado, para poder ser usado em qualquer momento de utilização do Android. Abram as definições e depois a opção Ecrã bloqueado, para no final escolherem a opção Definições de ecrã bloqueado.

No final, e na zona que abriram, devem procurar a opção Mostrar opção de bloqueio. Esta deverá estar desativada e por isso devem carregar no interruptor para o tornar ativo e pronto a ser usado no smartphone do utilizador.

Desse momento em diante, podem bloquear o smartphone, carregando no botão de desligar e mantendo-o pressionado. A nova opção vai surgir e deve ser carregada. Ao tentarem desbloquear, ignorará a impressão digital e o reconhecimento facial. Apenas vai aceitar o pin ou o padrão definido, protegendo mais o Android.

Esta é uma forma simples e rápida de darem mais segurança e proteção ao Android. Basta bloquear com o modo de trancamento e rapidamente este só será acedido com o pin ou o padrão, algo que apenas o utilizador sabe, não aceitando o dedo ou a face para ser acedido.