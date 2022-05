Artistas unem-se e mostram todo o poder do Unreal Engine 5 num fantástico vídeo

O novo motor gráfico da criadora Epic Games designa-se Unreal Engine 5 e já é atualmente o mais popular deste segmento. As últimas informações indicam que já existem mais de 100 estúdios a desenvolver os seus jogos nesta plataforma gráfica, mas muito ainda há para descobrir sobre o seu potencial.

Desta forma, agora um grupo de artistas uniram-se e criaram um fabuloso vídeo onde mostram todo o poder do Unreal Engine 5. Venha então ver e tirar as suas próprias conclusões.

O poderoso motor gráfico Unreal Engine 5 da Epic Games

Se já ouviu falar no novo motor gráfico Unreal Engine 5, mas ainda não percebeu muito bem tudo aquilo que a ferramenta é capaz, então está a ler o artigo certo.

Recentemente, a empresa Quixel, dedicada à criação de produtos relacionados com criações e arte 3D, levou a cabo um projeto designado "Noventa Dias no Unreal Engine 5". No fundo, a ideia envolveu o convite a alguns artistas para a criação de ambientes em tempo real num prazo de poucos dias. O projeto desenvolveu-se e, na semana passada, a empresa revelou o resultado de mais de 40 ambientes criados no Unreal Engine 5 através de um poderoso e incrível vídeo.

Veja o vídeo promovido pela Quixel:

Segundo refere a empresa, "o projeto Ninety Days começou com apenas três artistas principais e um conceito simples: faça algo bonito e inspirador, mantenha-o em tempo real e, se possível, construa cada ambiente em apenas três dias". Passados alguns dias, outros artistas, até mesmo da Epic Games, foram convidados e juntaram-se ao projeto.

Para a concretização deste trabalho os artistas tiveram a ajuda de algumas ferramentas da Quixel, como a biblioteca de Megascans, para criar um conteúdo de alta qualidade de uma forma mais eficaz e simples.

O Estrategista de Produto e Artista Principal da Quixel e da Epic Games, Wiktor Öhman, indicou que o projeto foi muito importante ao nível da aprendizagem, e diz mesmo que "sinto que adicionei mais habilidades e ferramentas ao meu currículo durante o projeto "Noventa Dias" do que nos últimos cinco anos da minha carreira".

Por sua vez, Alec Tucker, Artista de Ambiente Cinematográfico também da Quixel e da Epic Games, referiu que a criação de ambientes foi rápida e interativa, através dos recursos do Unreal Engine 5 e do Quixel Megascans.

Pode visualizar todas as imagens criadas para o projeto através do motor gráfico Unreal Engine 5 aqui.