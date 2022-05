Apple: apps passarão a cobrar preços de assinatura mais altos de forma automática

A forma como os utilizadores compram serviços dentro de apps ou fazem subscrições tem vindo a mudar para responder às exigências do mercado, dos reguladores e das próprias empresas que as desenvolvem, além claro, de quem as distribui. No caso da Apple, vai haver uma nova mudança importante.

As aplicações passarão a cobrar preços de assinaturas mais altos de forma automática.

Sempre que há um aumento de preço de uma assinatura de um serviço associado a uma app, antes de haver a cobrança, o utilizador do iPhone é alertado para esse aumento, decidindo se pretende ou não avançar para o pagamento.

Mudanças na App Store da Apple

Mas as regras vão mudar. A Apple lançou um update às notificações de subscrições com o qual pretende facilitar todo o processo de subscrição, no entanto, poderá levar a cobranças inesperadas.

Segundo o que é indicado, os developers passarão a poder cobrar preços mais altos de forma automática, ainda que isso tenha que responder a uma série de condições impostas pela Apple.

A empresa irá notificar por e-mail e notificação que irá haver em breve um aumento do preço da subscrição de uma determinada app, mas terá que ser o utilizador a aceder à app e cancelar a assinatura ou ajustar o plano.

Além disso, este recurso só estará disponível caso os programadores se comprometam a não aumentar o preço mais do que uma vez por ano. Além disso, o aumento não deve exceder 5 dólares e 50% do preço atual da assinatura, ou 50 dólares e 50% do preço atual da assinatura anual.

Atenção às cobranças inesperadas

Este processo poderá trazer surpresas aos utilizadores. Segundo a própria Apple, os utilizadores tendem a ignorar os avisos de aumento dos preços, acabando por não renovar as subscrições dos serviços sempre que há uma alteração de preços.

Ora, com esta tendência para ignorar notificações, muitos serão aqueles que não irão dar conta que foram avisados de um aumento, e no momento da cobrança ser-lhes-á retirado mais dinheiro do que aquele que era esperado.