Gráfica Nvidia GeForce RTX 4090 será duas vezes mais rápida do que a RTX 3090

A Nvidia é a grande estrela do segmento das placas gráficas, mas a marca não se pode agarrar apenas ao estatuto e tem que continuar a desenvolver e lançar produtos que cativem os consumidores, até porque a concorrência por parte da AMD é cada vez mais evidente.

Desta forma, novos dados foram agora revelados e indicam que a próxima placa gráfica topo de gama da futura linha Nvidia GeForce RTX 4090 será duas vezes mais rápida do que o atual modelo flagship GeForce RTX 3090.

Quando a Nvidia começou a lançar os primeiros modelos da sua linha GeForce RTX 30, os consumidores, em especial jogadores e mineradores de criptomoedas, ficaram completamente fascinados com o poder destes chips gráficos. No entanto, a pandemia da COVID-19 trouxe como consequência uma acentuada escassez de componentes, a qual fez com que muitos utilizadores não conseguissem 'pôr as mãos' num exemplar da atual gama.

No entanto a fabricante já está com o olhar no futuro e no desenvolvimento da sua nova linha GeForce RTX 40, a qual deverá chegar ao mercado durante o terceiro trimestre deste ano.

GeForce RTX 4090 será 2x mais rápida do que a RTX 3090

Agora surgiram mais informações que dão conta de que o modelo da placa gráfica GeForce RTX 4090 será duas vezes mais rápido do que o atual modelo GeForce RTX 3090. Os detalhes foram revelados pelo confiável leaker kopite7kimi, na sua página da rede social Twitter, onde ele revela algumas das mais importantes especificações da próxima placa gráfica topo de gama da Nvidia.

Através do tweet verifica-se que a GPU contará com o chip AD102-300, terá 16.128 núcleos CUDA, 24 GB de memória GDDR6X a 21 Gbps e um TDP de 450W, que é o mesmo que traz a RTX 3090 Ti. É então indicado que o modelo será duas vezes mais rápido do que a GeForce RTX 3090, a qual conta com um TDP de 350W.

É ainda de referir que, na publicação, o leaker refere estar "desapontado com o RDNA3", mas não revela o motivo em concreto. E com estas novas informações aumenta ainda mais a expetativa, mas o tempo de espera para conhecermos a linha GeForce RTX 40 também já está quase a acabar.