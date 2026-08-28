The Watcher mostra uma cidade onde ninguém está verdadeiramente a salvo

Há jogos que nos convidam a explorar mundos fantásticos, enquanto outros preferem colocar-nos numa posição muito mais desconfortável: a de observar. É precisamente essa a proposta de The Watcher, o primeiro projeto do estúdio independente Yesterday's Sandwich.

The Watcher é um thriller psicológico de vigilância que está a ser desenvolvido pelos estúdios indie Yesterday's Sandwich com recurso ao Unreal Engine 5 e que vai chegar ao PC através do Steam.

Revelado oficialmente a 14 de agosto, The Watcher transporta os jogadores até à misteriosa cidade de Z, integrada no Estado totalitário de Nodia. Aqui, a liberdade parece ser um conceito distante e a vigilância por parte das organizações faz parte do quotidiano. O jogador assume o papel de um observador cuja identidade permanece desconhecida e que recebe a missão de vigiar, a partir de um edifício do outro lado da rua, os habitantes de um prédio aparentemente normal.

A tarefa parece simples: observar, identificar comportamentos suspeitos e comunicar eventuais irregularidades. No entanto, rapidamente se percebe que nada é assim tão linear. Cada informação recolhida pode ter consequências e cada decisão sobre aquilo que deve ser comunicado — ou deliberadamente escondido — pode alterar o destino das pessoas que estão a ser observadas.

É aqui que The Watcher procura criar a sua verdadeira tensão. Em vez de depender exclusivamente de sustos ou de confrontos, o jogo coloca o jogador perante um dilema constante: até onde está disposto a ir para descobrir a verdade?

Uma sala de vigilância como centro da experiência

A observação à distância será apenas uma parte da experiência. O jogador terá também de construir e melhorar a sua própria sala de vigilância, transformando gradualmente um espaço aparentemente banal num verdadeiro centro de espionagem.

Será possível instalar equipamento, melhorar os dispositivos disponíveis e organizar o espaço de forma a tornar a recolha de informação mais eficiente. A partir daí, fotografias, vídeos e gravações de áudio passam a constituir peças fundamentais de uma investigação que parece nunca estar verdadeiramente concluída.

O jogo permitirá ainda intercetar conversas e trabalhar as gravações para tentar perceber aquilo que inicialmente poderá passar despercebido. Uma frase aparentemente insignificante poderá ganhar uma importância completamente diferente quando for relacionada com outra pista encontrada anteriormente.

É precisamente essa necessidade de estabelecer ligações que leva o jogador até ao chamado quadro de evidências. Fotografias, gravações, recortes e dossiers podem ser reunidos e relacionados entre si, permitindo construir uma imagem progressivamente mais completa dos acontecimentos na cidade de Z.

Mas há uma particularidade especialmente interessante nesta mecânica: possuir mais informação não significa necessariamente compreender melhor aquilo que está a acontecer.

E se aquilo que vemos não for verdade?

Esta é provavelmente uma das questões mais intrigantes de The Watcher. O jogo não quer apenas que o jogador observe os habitantes de Nodia. Quer também que questione aquilo que está a observar.

As informações recolhidas podem ser interpretadas de diferentes formas e o jogador terá de decidir em quem confiar. Uma determinada ação pode parecer suspeita através das lentes de uma câmara, enquanto uma gravação de áudio pode oferecer uma explicação completamente diferente.

O problema é que, num regime totalitário onde a vigilância parece ser omnipresente, confiar cegamente naquilo que vemos ou ouvimos pode ser perigoso.

Cada decisão sobre o que denunciar e a forma como essa informação é apresentada poderá ter consequências para os habitantes do edifício. O jogador não será, por isso, um simples espectador. As suas escolhas terão impacto direto sobre as vidas das pessoas que observa.

E existe ainda uma questão particularmente inquietante: enquanto o jogador observa os outros, quem garante que não está também a ser observado?

Um thriller psicológico onde sobreviver pode ser mais importante do que descobrir a verdade

A atmosfera de The Watcher parece assentar precisamente nesta sensação de paranoia. O jogador tem acesso a ferramentas de vigilância, mas também está inserido num sistema onde qualquer erro pode revelar a sua presença.

A recomendação é simples e assustadora: permanecer invisível.

A sobrevivência será, afinal, um dos elementos fundamentais da experiência. Observar demasiado, fazer a pergunta errada ou deixar pistas sobre as próprias atividades poderá transformar o observador em alvo.

Com uma premissa que combina vigilância, investigação, paranoia e escolhas com consequências, The Watcher apresenta-se como uma proposta particularmente curiosa para quem aprecia thrillers psicológicos e experiências narrativas em que nem tudo é aquilo que parece.

O facto de ser desenvolvido em Unreal Engine 5 também promete uma componente visual capaz de reforçar a atmosfera opressiva da cidade de Z, embora o verdadeiro interesse do projeto esteja na forma como as suas mecânicas de observação poderão transformar ações aparentemente banais — tirar uma fotografia, ouvir uma conversa ou decidir fazer uma denúncia — em decisões potencialmente determinantes.

The Watcher ainda não tem uma data de lançamento definida, mas está confirmado para PC através do Steam. Até lá, fica a promessa de uma experiência em que olhar através de um par de binóculos poderá ser apenas o primeiro passo para descobrir uma conspiração muito maior.

Porque, numa cidade construída sobre a vigilância, talvez a pergunta mais importante não seja "o que estás a observar?", mas sim "quem está a observar-te a ti?".