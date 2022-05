Snapdragon 8+ Gen 1: Qualcomm apresentou o novo processador de alto desempenho

Tal como esperado, a Qualcomm apresentou hoje novidades ao nível das plataformas móveis. A linha de topo foi renovada, com um modelo ainda mais potente e económico, com o lançamento do Snapdragon 8+ Gen 1.

Além disso, para a gama média alta foi lançado o Snapdragon 7 Gen 1 com recursos para o universo gaming.

No final do ano passado a Qualcomm lançou o processador que está a equipar os melhores smartphones de topo do mercado, o Snapdragon 8 Gen 1. Mas, tal como havia acontecido com a versão SD888, a fabricante criou uma versão melhorada, que garante um desempenho ainda mais elevado.

Qualcomm apresenta Snapdragon 8+ Gen 1

Segundo o que foi anunciado, o novo Snapdragon 8+ Gen 1 tem um desempenho de CPU de 10% mais rápido, clocks de GPU 10% mais rápidos e, surpreendentemente, terá um consumo de energia 15% menor, quando comparado com o Snapdragon 8 Gen 1. Em termos práticos, a fabricante garante "quase 1 hora" de jogo extra ou mesmo mais "50 minutos de navegação nas redes sociais".

A Qualcomm diz que conseguiu atingir “até 30%” de uma maior eficiência de energia tanto da CPU quanto da GPU e 20% melhor desempenho de IA por watt.

Um novo chip integrado vem também melhorar o desempenho, mantendo a velocidade de clock por mais tempo à medida que aquece durante os jogos ou acede ao 5G, ainda que este parâmetro irá depender também das tecnologias dos fabricantes de smartphones para arrefecimento.

Outros parâmetros, base não terão sofrido alteração como Bluetooth, Wi-Fi, 5G, captura de vídeo.

E ainda... Snapdragon 7 Gen 1

Outro dos modelos esperados era o Snapdragon 7 Gen 1 que já havia sido referido em inúmeros rumores. A Qualcomm anunciou este modelo associando-o ao universo gaming. Em relação à geração anterior, em ambiente de jogo, o utilizador terá um aumento de desempenho gráfico na ordem dos 20% e ainda terá uma redução de recursos como o Adreno Frame Motion Engine para tornar os jogos mais suaves.

Até ao momento, apenas a Honor, OPPO e Xiaomi estão listadas para receber o novo Snapdragon 7 Gen 1, sendo que os primeiros dispositivos deverão chegar dentro de poucas semanas, ainda neste segundo trimestre do ano.

Quanto aos modelos com o Snapdragon 8+ Gen 1, deverão chegar apenas no terceiro trimestre. No final do ano, a fabricante deverá lançar, como habitualmente, o seu Snapdragon 8 Gen 2.