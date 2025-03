E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos os novos Huawei Magic7, falámos da chegada do novo Renault 5 Turbo 3E, falámos da nova tecnologia de carregamento rápido da BYD, e muito mais.

A D-Wave, empresa de computação quântica, revelou ter atingido um marco histórico na tecnologia ao solucionar um problema de simulação de materiais magnéticos com uma eficiência impossível de alcançar por supercomputadores convencionais.

Tal como referimos, fomos conhecer, num exclusivo mundial, o Renault 5 Turbo 3E que foi apresentado na mítica fábrica de Flins, França. Rodeado de ícones que fizeram a história da marca e muita da história do automobilismo, a Renault, pela mão de Gilles Vidal, diretor da Renault Design, apresentou o seu novo bólide elétrico de 500 cv.

Portugal acaba de receber o HUAWEI Watch D2, o novo smartwatch da Huawei que promete transformar como os utilizadores monitorizam a sua saúde. Este dispositivo destaca-se por ser o primeiro wearable da marca com Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA) e certificação CE, garantindo a conformidade com requisitos legais para comercialização em Portugal.

Um dos "problemas" que serve de argumento a quem está a pensar comprar um elétrico é o tempo de carregamento. Pois bem, esse argumento começa a cair por terra. A BYD apresentou a tecnologia super e-Platform para carregar um elétrico quase tão rápido como encher o depósito do carro de combustível.

Depois de ter sido lançado na China há alguns meses, o Honor Magic7 Pro chegou finalmente ao mercado global. A Honor apostou num conjunto versátil de câmaras, o mais recente processador topo de gama, funcionalidades de IA e uma nova certificação de resistência. Mas serão estas melhorias suficientes? Deixamos a nossa análise.

A utilização de robôs na indústria está a ganhar terreno e a tornar-se algo normal. Já diversas marcas apostaram nesta mudança e agora há mais uma seguir este caminho. A Mercedes-Benz deu um passo rumo ao futuro e está a usar robôs e IA para fabricar os seus automóveis.

A expetativa sobre o próximo lançamento da Google era grande. Este seu novo smartphone, o Pixel 9a, quer combater com outras propostas recentemente chegadas ao mercado e conquistar o seu espaço. Esse momento chega agora com a apresentação do Pixel 9a, que traz tudo o que a Google vinha a prometer. A melhor IA num smartphone com boas câmaras e grande durabilidade. Conheça esta nova proposta.

Durante a GTC 2025, o CEO da NVIDIA Jensen Huang, apresentou dois novos "supercomputadores pessoais de IA" baseados na plataforma Grace Blackwell da empresa. Estes foram concebidos para permitir que investigadores, programadores de IA e estudantes possam desenvolver, testar e executar LLMs diretamente nos seus desktops.

Ao desenvolver smartphones, a Honor aposta regularmente em dois aspetos super importantes para que estes durem muitos anos: resistência e autonomia. O novo Honor Magic7 Lite não é exceção: além de extremamente robusto, tem uma ótima bateria alimentada por uma inovadora tecnologia de células de silício-carbono. Deixamos a nossa análise a esta máquina.

A nova E-bike Fiido Titan 2025 abre novos horizontes de aventura, permitindo que os ciclistas explorem estradas abertas em viagens de longa distância... e não só. Saiba tudo sobre esta nova E-bike.

Durante muito tempo, assumimos que a nossa espécie evoluiu a partir de uma única linha contínua de ancestrais. No entanto, a vida na Terra raramente é assim tão simples, especialmente no caso da espécie socialmente mais complexa que conhecemos: os humanos.

Apesar de associarmos a robótica, especialmente os robôs humanoide, a auxiliares em fábricas e substitutos para tarefas repetitivas, a verdade é que as empresas são tecnicamente capazes de fazer mais. Exemplo disso é o Atlas, da Boston Dynamics, que foi gravado a fazer acrobacias impressionantes - para um robô!