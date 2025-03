Renault 5 Turbo 3E é o mais novo bólide da marca gaulesa… e é um demónio!

Tal como referimos, fomos conhecer, num exclusivo mundial, o Renault 5 Turbo 3E que foi apresentado na mítica fábrica de Flins, França. Rodeado de ícones que fizeram a história da marca e muita da história do automobilismo, a Renault, pela mão de Gilles Vidal, diretor da Renault Design, apresentou o seu novo bólide elétrico de 500 cv.

Renault 5 Turbo 3E encarna o espírito de inovação

A marca francesa tem brindado o mercado automóvel com lançamentos inspirados nos ícones do passado. Carros que marcaram gerações, que impulsionaram a tecnologia automóvel para o que conhecemos hoje. Um exemplo disso foi o lançamento do Renault 5 100% elétrico, que marca a atualidade. Contudo, a marca não se fica por estes carros mais "normais".

Renault 5 Turbo 3E encarna o espírito da inovação, de audácia e de competição que sempre definiu a marca, acompanhado pela Alpine e pela sua experiência no desenvolvimento de modelos elétricos desportivos e exclusivos.

Como tal, o Renault 5 Turbo 3E não se limita a ressuscitar a lenda do R5 Turbo. Um verdadeiro “pocket rocket”, apresenta um design exuberante, uma plataforma exclusiva e um grupo propulsor elétrico de 540 cv, composto por inovadores motores nas rodas.

Desenvolvido para proporcionar uma experiência de condução emocionante e divertida, cria uma nova classe de automóveis: os mini-supercarros.

Vamos falar então dos mini-supercarros

Sem dúvida que é uma expressão de puro espírito desportivo. Falamos de um pequeno bólide com "apenas" 4 metros de comprimento, extraordinariamente ágil, com um desempenho de cortar a respiração e uma espetacular ação de drift, para uma verdadeira emoção na condução.

Com a sua arquitetura de 800 volts, o Renault 5 Turbo 3E maximiza, igualmente, o seu desempenho de carregamento. A sua potência de carga, de 350 kW DC, permite-lhe passar dos 15 aos 80% da bateria em apenas 15 minutos.

Um monstro de automóvel construído para o rali, o drift e o desempenho em pista, adaptado à estrada.

Estas palavras resumem os objetivos do desenvolvimento e da engenharia do Renault 5 Turbo 3E, o automóvel de estrada mais potente e mais avançado de sempre da Renault.

Um modelo espetacular que encarna as qualidades que sempre definiram a marca Renault e inspiraram a sua direção e os seus colaboradores: a paixão pelo desporto, o espírito competitivo e a procura da inovação.

Principais Características:

Motorização : 100% elétrica, com dois motores traseiros (um por roda).

: 100% elétrica, com dois motores traseiros (um por roda). Potência : 540 cv (2 x 200 kW)

: 540 cv (2 x 200 kW) Binário: 4800 Nm (binário medido diretamente nas rodas).

Bateria : 70 kWh.

: 70 kWh. Autonomia : +400 km no ciclo WLTP.

: +400 km no ciclo WLTP. Aceleração : 0-100 km/h em 3,5 segundos (3,9 s no modo Drift).

: 0-100 km/h em 3,5 segundos (3,9 s no modo Drift). Velocidade máxima : aproximadamente 270 km/h.

: aproximadamente 270 km/h. Chassis : tubular em aço com homologação FIA.

: tubular em aço com homologação FIA. Peso : 1450 kg.

: 1450 kg. Tração : traseira.

: traseira. Design : estética retro-futurista inspirada no Renault 5 Turbo 2, com para-lamas largos, entradas de ar agressivas e faróis LED pixelizados.

: estética retro-futurista inspirada no Renault 5 Turbo 2, com para-lamas largos, entradas de ar agressivas e faróis LED pixelizados. Interior: totalmente digital, com um habitáculo minimalista e um volante estilo gaming.

Design exuberante para uma acrescida eficiência aerodinâmica

Por fora, o Renault 5 Turbo 3E foi concebido como um supercarro: exuberante - como o testemunham o para-choques proeminente e as extensões das asas traseiras - sem nunca se afastar da procura de desportivismo, agilidade e aerodinâmica otimizada.

Num automóvel elétrico, a aerodinâmica desempenha um papel fundamental na sua eficácia, a par do peso.

A bateria está posicionada sob o piso, baixando o centro de gravidade e permitindo que os engenheiros da Alpine responsáveis pela afinação e suspensão, desenvolvam, em pleno, as suas ideias para este automóvel.

Com isso conseguiram alcançar a máxima agilidade, um desempenho de cortar a respiração e capacidades espetaculares de drift (com uma função dedicada ao drift e um travão de mão vertical ao melhor estilo dos ralis), para uma verdadeira emoção na condução.

Por esta mesma razão, a superestrutura do automóvel é em carbono, um material forte e leve.

Para uma condução mais desportiva em pista, o Renault 5 Turbo 3E poderá efetuar várias voltas, a quente, a uma velocidade máxima de 270 km/h, antes de iniciar o carregamento rápido em DC até 350 kW, graças à sua arquitetura de 800 volts.

O carregamento completo da bateria, em corrente alternada AC, demora cerca de oito horas com o carregador de 11 kW instalado a bordo.

Um interior desportivo e ligado ao mundo

O interior é uma declaração de intenções desportivas, com bancos tipo baquet e cintos de segurança de seis pontos, componentes feitos principalmente em carbono para reduzir o peso do automóvel e recorrendo a materiais de primeira qualidade, como Alcantara para os bancos e o painel de instrumentos.

O travão de mão vertical, ao estilo dos ralis, dará o toque final a este ambiente super-desportivo.

O Renault 5 Turbo 3E estará disponível em várias cores exteriores e interiores, algumas recordando as cores históricas do Renault 5 Turbo e Turbo 2, como o Rouge Grenade dos modelos de produção, ou o amarelo, branco e preto do modelo de rali "Tour de Corse 1982".

Novas opções de cores "gentleman driver" ou contemporâneas também estarão disponíveis.

Portanto, este mini-supercarro passa a ocupar um lugar ao lado do Renault 5 E-Tech elétrico (o utilitário) e Alpine A290 (o utilitário desportivo).

O Grupo Renault aplica a fórmula já vista nos anos 80 com o Renault 5, o Renault 5 Alpine e o Renault 5 Turbo: a imagem arrojada e as fortes credenciais da Renault aliadas ao espírito competitivo e à competência da Alpine.

À semelhança dos modelos mais exclusivos do mercado, o Renault 5 Turbo 3E vai ser altamente personalizável, tanto em termos de decoração exterior, como de acabamentos interiores.

O cliente poderá combinar uma vasta gama de variantes para criar o seu automóvel único.

O Renault 5 Turbo 3E vai chegar aos concessionários no primeiro semestre de 2027, com uma produção limitada a 1.980 unidades, todas numeradas. As reservas vão abrir nas próximas semanas.

E o preço?

Bom, esta foi uma pergunta repetida várias vezes e não há oficialmente um valor, por enquanto. Contudo, o valor poderá facilmente ultrapassar os 100.000 euros, tendo em conta a sua exclusividade, tecnologia elétrica e desempenho.

O Renault 5 Turbo 3E é a linha que separa os condutores dos pilotos.