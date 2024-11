Alpine A290 GTS: 220 cv de pura adrenalina sustentável

Há quem o apelide de R5 Alpine, mas quando agarramos no volante A290, percebemos que há muitas e boas diferenças. É verdade que deixamos aqui o gatilho para introduzir este pequeno fantástico elétrico. E, em abono da verdade, este é o primeiro citadino Alpine 100% elétrico que fomos experimentar pelas estradas urbanas e em pista na bonita ilha das Baleares.

Alpine A290 GTS... o gémeo sobrealimentado do Renault 5?

Após meses de espera e já com apresentações feitas, o Pplware pôde finalmente fazer um test drive do primeiro citadino Alpine 100% elétrico na ilha de Maiorca, em Espanha.

O Alpine A290 é um modelo novo e único entre os automóveis elétricos, que, com a sua estética de rally e condução dinâmica, convida os fãs do desporto e da tecnologia. No entanto, o preço e o espaço exíguo podem deixar sentimentos contraditórios entre os compradores que esperam uma combinação perfeita de estética e utilidade.

Alpine A290 é uma bandeira da Renault

Se houve um protagonista claro no setor automóvel em 2024, esse protagonista foi a Renault. E fê-lo com dois grandes lançamentos: o novo Renault 5 e o Renault 4, ambos totalmente elétricos.

Estes veículos não só servem para adoçar a oferta de carros elétricos do construtor francês com um toque que os mais nostálgicos irão apreciar, como também é um pretexto perfeito para a Alpine lançar os seus respetivos modelos baseados nestes dois carros, mas com uma abordagem mais desportiva.

O primeiro deles já é uma realidade. Chama-se Alpine A290 e, como se pode ver nas imagens, é uma espécie de Renault 5 E-Tech com um tratamento específico Alpine para o diferenciar do modelo da marca-mãe.

Mas calma, isto só no relance do primeiro olhar. A opinião muda depois de o sentirmos nas mãos.

Caraterísticas técnicas e desempenho

O A290 está disponível em duas versões de motor: o modelo de base oferece 177 cavalos de potência (130 kW), enquanto a versão GTS, mais potente, atinge 218 cavalos de potência (160 kW).

A velocidade máxima é de 170 km/h, o que também corresponde à condução em autoestrada, embora o objetivo principal do veículo seja a utilização urbana.

A aceleração dos 0 aos 100 km/h em 6,4 segundos na versão mais potente é impressionante, mas mantém-se dentro dos limites do que seria de esperar no segmento.

Bateria, carregamento e desvantagens

O Alpine A290 está equipado com uma bateria de 52 kWh que proporciona uma autonomia de cerca de 380 km, o que é suficiente para uma condução citadina diária.

O carregamento é efetuado com uma potência até 100 kW, o que permite carregar de 15% a 80% em cerca de 30 minutos. É um bom resultado para um automóvel citadino. Não podemos esquecer que vem equipado com tecnologia V2G e V2L.

Todo o carro transpira um bom design, uma construção com declarada engenharia da fábrica de Douai.

Bons materiais e uma oferta em termos de software que é a desafiar os mais afoitos por parâmetros de corrida, informação relativa ao desempenho instantâneo, aceleração, temperatura dos travões, forças Gs e muito mais. É uma prato cheio de coisas geek!

Se a ideia é ter um carro desportivo, e combinar com carro familiar... esqueça. Não está na escolha certa.

Não é que quatro pessoas não fiquem bem acomodadas, mas o espaço não é o seu forte - nem tem de ser!

E vemos, por exemplo, a ausência de uma bagageira dianteira, a chamada “frunk”, que seria uma solução conveniente para este pequeno veículo. Mas não há espaço!

Sim, aqui tudo é muito bem aproveitado, no que toca à ocupação do espaço. A bagageira traseira, com um volume de 300 litros, é aceitável na classe citadina, mas pode ser uma limitação para viagens mais longas. Especialmente se não for apenas um casal e quiser ter um bebé nos bancos traseiros.

Este automóvel é demasiado pequeno para estes casos.

Potência e desempenho do A290 é desafio para o mercado

Tal como o R5, o A290 aloja uma máquina elétrica com um rotor enrolado num berço dianteiro especial. Enquanto a Renault produz 120 ou 150 cv, a Alpine aumenta para 180 ou 220 cv (para 285 e 300 Nm respetivamente, em vez de 245 Nm).

É muito interessante, mas o próprio mercado destes utilitários desportivos tem mais ofertas, o que não quer dizer que tenham esta mística. Mas há mais oferta!

O A290 conta com o seu baixo peso... para um automóvel elétrico (1.479 kg) e o seu modo de sobrealimentação temporária como trunfo para sobressair na oferta desportiva.

Quando sentimos este carro nas mãos percebemos o quanto estes números, estes tempos, fazem toda a diferença. Não é o mais rápido, mas, na estrada, ser mais leve e mais pequeno que um Mini John Cooper pode atenuar o facto de ser 0,5 segundos mais lento!

Caraterísticas de condução: inspiração dos ralis?

O Alpine A290, com tração dianteira, oferece uma excelente manobrabilidade no ambiente urbano, onde se orienta habilmente nos obstáculos e nas curvas.

O automóvel foi concebido com ênfase na estabilidade e no comportamento preciso, mas continua sem a opção de tração às quatro rodas, o que o poderia tornar ainda mais desportivo.

Além disso, o Alpine A290 inclui um botão especial de “ultrapassagem” que permite ao condutor dispor de 10 segundos de potência máxima do motor, o que confere um toque desportivo adicional para ultrapassagens rápidas.

O veículo oferece três níveis de recuperação de energia, o que facilita o manuseamento no trânsito e permite uma condução quase “monopedal”.

Preço e compromissos

O preço do Alpine A290 começa nos 38.700 euros, enquanto o modelo topo de gama do GTS ronda os 46.200 euros, o que é um valor considerável para um automóvel citadino.

Os preços tornam esta escolha mais sentimental, entusiasta, até porque, como referimos, o espaço familiar ou espaço de bagageira não é propriamente abundante. No entanto, depois de algum tempo num test drive, há argumentos que vão surgir. Depois, depende da adrenalina que entender sentir a injetar nas veias enquanto conduz este R5 com esteroides!

Tivemos a oportunidade de o conduzir em pista, no Circuito Mallorca Llucmajor, em Palma de Maiorca, literalmente num bailado de rally, com a emoção de sentir o poder da sua dinâmica.

Tem uma condução que nos passa a sensação de estarmos a conduzir em velocidades altíssimas um kart, agarrado ao piso e a desafiar o piloto que pensamos ter dentro de nós!!!

No entanto, fica no ar a pergunta: será o Alpine A290 um automóvel citadino de qualidade superior para os amantes da estética dos ralis?

Em resumo...

O Alpine A290 é, sem dúvida, uma escolha interessante para quem procura um design único e prazer de condução, especialmente em ambiente urbano.

Trata-se de um veículo elétrico com um design desportivo que proporciona muita alegria na estrada. No entanto, para o mercado português, este será um preço elevado e seguramente não será para ter um veículo apenas dedicado à emoção. E para adicionar a componente "familiar", esta não será seguramente a aposta a considerar.

Embora o A290 não seja perfeito, os fãs da estética dos ralis e da condução refinada terão uma experiência inesquecível e um luxo que normalmente se encontra nos automóveis desportivos de topo de gama.