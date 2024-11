Web Summit 2024 bate recordes com 71 mil participantes, foco na IA e diversidade

A Web Summit 2024 abriu ontem as suas portas em Lisboa com números impressionantes, reunindo mais de 71 mil participantes de 153 países, incluindo CEOs, startups, investidores e os media. O evento, que esgotou os bilhetes, consolida-se como um dos maiores e mais importantes encontros de tecnologia e inovação do mundo.

A inteligência artificial (IA) emergiu como a indústria mais representada na Web Summit 2024, refletindo a crescente importância da IA ​​no panorama tecnológico global. Startups, empresas e especialistas em IA estão presentes em força, apresentando soluções inovadoras e debatendo o futuro da IA ​​e o seu impacto na sociedade.

A Web Summit 2024 celebra a diversidade com números recorde de participação feminina. Mais de 44% das startups presentes são fundadas por mulheres, o número mais elevado alguma vez registado no evento. As mulheres representam também 42% dos participantes e 37% dos oradores, demonstrando o crescente protagonismo feminino no setor tecnológico.

O evento conta com a participação de 62 delegações comerciais, em representação de 36 países. A Alemanha e o Brasil lideram o ranking dos países com maior representação, reforçando a importância da Web Summit como plataforma global de negócios e networking.

A noite de abertura da Web Summit 2024 contou com a presença de Pharrell Williams, um ícone da música e da moda, que debateu a interseção entre o comércio e a criatividade. Etosha Cave, cofundadora da Twelve, abordou o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, como a produção de combustível a partir de CO2 e água.

Números que impressionam

71.528 participantes de 153 países, marcando um novo recorde de assistência.

3.050 empresas expositoras, preenchendo o salão nobre do certame.

1.066 investidores, procurando oportunidades de investimento em startups promissoras.

953 oradores, partilhando conhecimento e insights sobre as últimas tendências em tecnologia.

2.005 representantes dos media, garantindo a cobertura global do evento.

A Web Summit 2024 reúne os principais players do ecossistema global de tecnologia e inovação, criando um ambiente propício para negócios, networking e discussões sobre o futuro da tecnologia. O evento consolida a posição de Lisboa como um hub de inovação e referência no panorama tecnológico internacional.