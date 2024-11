Apple confessa porque alterou o sítio do botão de alimentação do Mac Mini M4

O recente lançamento do Mac Mini da Apple marcou uma das atualizações mais interessantes dos últimos tempos. No entanto, uma caraterística específica do novo design gerou alguma controvérsia entre os utilizadores: o botão de alimentação está localizado debaixo da máquina. Mas a empresa já veio explicar-se.

Apple explica o motivo por trás da mudança

Quando a Apple apresentou o Mac Mini atualizado há algumas semanas, o reposicionamento do botão de ligar/desligar tornou-se um dos principais pontos de discussão. Durante anos, o botão de alimentação esteve situado perto da entrada de alimentação, mas agora os utilizadores têm de o premir na parte inferior do chassis.

Em resposta às crescentes críticas, os executivos da Apple explicaram o motivo por trás dessa mudança. Durante uma entrevista a um meio de comunicação chinês, IT Home, John Ternus, vice-presidente de engenharia de hardware da Apple, e Greg Joswiak, vice-presidente de marketing, partilharam a sua perspetiva.

Explicaram que, dada a redução drástica do tamanho do Mac Mini - cerca de metade do tamanho do seu antecessor - era necessário deslocar o botão de alimentação.

É muito confortável de premir, basta deslizar o dedo por baixo do canto e premir o botão.

Acrescentaram.

Utilizadores do Mac Mini raramente quererão desligá-lo

Embora isto possa parecer um pequeno pormenor, é importante reconhecer que a função do botão de ligar/desligar é diferente nos Macs em comparação com os tradicionais PCs com Windows. A gestão de memória superior do macOS significa que a maioria dos utilizadores de Mac não desliga frequentemente os seus dispositivos.

De facto, muitos simplesmente colocam os seus Macs "a dormir", confiando que o sistema gere a memória de forma eficiente. Reiniciar o computador só é necessário em raras ocasiões, como após atualizações de software ou para resolver problemas de desempenho.

Como um dos executivos referiu, o botão de ligar/desligar não é algo com que a maioria dos utilizadores de Mac interaja regularmente.

Nem me lembro da última vez que desliguei um Mac.

Disse Ternus, sublinhando a pouca frequência com que o botão é necessário.

De um ponto de vista prático, é pouco provável que esta alteração no design do Mac Mini afete a maioria dos utilizadores. De facto, o novo Mac Mini com o chip M4 oferece um bom valor para quem procura uma opção económica dentro do ecossistema Apple.

