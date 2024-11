Rio Tinto quer camiões mineiros elétricos: 8h de autonomia e troca de bateria em 7 minutos

Descarbonizar o transporte não passa apenas pelos carros que circulam nas estradas. Um dos desafios passa, por exemplo, pelas instalações mineiras. Nesse sentido, a multinacional Rio Tinto quer substituir os seus grandes camiões de transporte mineiro por modelos elétricos, com um sistema de substituição de baterias.

A redução das emissões, que a indústria está a tentar conduzir com os carros elétricos, não deveria ser acompanhada de um impacto na extração de componentes para baterias e motores.

Por isso, a multinacional Rio Tinto apresentou um sistema de camiões mineiros elétricos, equipados com um sistema para troca de bateria, que lhes permite funcionar mais horas por dia e obter importantes poupanças económicas e de emissões poluentes.

A Rio Tinto vai estabelecer uma parceria com a State Power Investment Corporation (SPIC) da China para demonstrar a tecnologia de troca de baterias de camiões elétricos de transporte na mina de cobre de Oyu Tolgoi, na Mongólia.

Ao estabelecermos uma parceria com a State Power Investment Corporation, estaremos a demonstrar a mais recente tecnologia e inovação disponíveis na China e a avaliar o seu potencial para descarbonizar as nossas operações de forma rápida e económica. Esta demonstração permitir-nos-á explorar aplicações para a tecnologia de troca de baterias que proporcionam mais flexibilidade e menos tempo de inatividade do que as atuais tecnologias de carregamento estático. Este trabalho complementará os projetos-piloto de eletrificação de camiões mineiros de ultra classe planeados para Pilbara.

Disse Jonathon McCarthy, diretor de Descarbonização da Rio Tinto, num comunicado, acrescentando que a empresa está ansiosa "por estabelecer parcerias em mais oportunidades no futuro para aplicar as inovações da China ao setor dos recursos globais e contribuir para a transição mundial de baixo carbono".

Troca de baterias otimizará as operações da Rio Tinto

Segundo a Rio Tinto, "a tecnologia de troca de baterias permite que um veículo elétrico a bateria troque rapidamente uma bateria descarregada por uma totalmente carregada, em vez de recarregar o veículo numa estação de carregamento estática".

Esta tecnologia já é aplicada em camiões de transporte em operações mineiras na China.

Com a duração prevista de dois anos, o projeto da Rio Tinto irá testar oito camiões de transporte mineiro (91 toneladas de carga útil), 13 baterias (800 kWh) e uma estação robótica de troca e carregamento de baterias em atividades não relacionadas com a produção nas operações acima do solo em Oyu Tolgoi.

Espera-se que cada bateria dure até oito horas, dependendo do trabalho realizado, e o processo de troca de baterias demore cerca de sete minutos, permitindo uma maior utilização do equipamento, por via de um tempo mínimo de paragem para carregamento.

O primeiro camião está pronto para chegar a Oyu Tolgoi este ano e os restantes sete camiões, a par da infraestrutura de troca e carregamento de baterias, estarão em funcionamento em meados de 2025.

