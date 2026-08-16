Passe Ferroviário Verde chega em setembro: eis tudo o que precisa de saber!

A partir do início de setembro, quem vive e trabalha nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto vai poder andar de comboio dentro da cidade pagando os mesmos 20 euros por mês que já se pagam para viajar de norte a sul do país. A novidade foi confirmada por Luís Montenegro e promete facilitar a vida a milhares de pessoas.

O primeiro-ministro e líder do PSD revelou a novidade na sexta-feira, durante a Festa do Pontal, em Quarteira, no concelho de Loulé.

Segundo Montenegro, o Passe Ferroviário Verde de 20 euros vai passar a incluir os transportes urbanos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, algo que até agora ficava de fora deste título de transporte.

O governante aproveitou ainda para enquadrar esta medida num conjunto mais alargado de investimentos que o Executivo está a fazer na rodovia, nos portos, nos aeroportos e na ferrovia, e destacou o objetivo de aproximar as pessoas dos locais de trabalho, de estudo e também das suas famílias e amigos.

Como funciona hoje o Passe Ferroviário Verde

O Passe Ferroviário Verde não é propriamente uma novidade, permitindo viajar em todos os comboios da CP, com exceção do Alfa Pendular, desde outubro de 2024.

Pode ser usado por portugueses e por estrangeiros residentes em Portugal, e está disponível em três modalidades:

30 dias por 20 euros;

60 dias por 40 euros;

90 dias por 60 euros.

O título fica associado ao Cartão CP e só é válido durante o período contratado. Existe também uma versão digital, integrada nas aplicações gov.pt e CP, com autenticação através da Chave Móvel Digital, um método que já é preferido pela maioria dos utilizadores, já que mais de 84% das reservas são feitas por canais digitais.

O que muda com o alargamento

Até agora, o Passe Ferroviário Verde não cobria os troços ferroviários incluídos nos passes intermodais Andante (Porto) e Navegante (Lisboa), ou seja, quem se deslocava dentro da própria área metropolitana não conseguia tirar partido do valor fixo de 20 euros para essas viagens mais curtas.

Em setembro, essa lacuna será preenchida, com os utilizadores a poderem usar o comboio dentro da área metropolitana de Lisboa e do Porto, pagando o mesmo valor mensal.

Ainda não foram divulgados detalhes técnicos sobre a implementação, como a lista exata de linhas urbanas abrangidas ou eventuais ajustes ao Cartão CP e às aplicações. Esses pormenores deverão ser esclarecidos mais perto da data de arranque.