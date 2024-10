Renault 5 E-Tech 100% elétrico: um ícone que não perdeu a alma

Fomos para as estradas do Mónaco perceber o que estava dentro do novo elétrico da Renault. É verdade que a marca prometia muito e o design animava o regresso de um clássico do passado. Será que o Renault 5 E-Tech mantém a alma daquele velho e saudoso R5?

De que estamos a falar?

A herança é pesada. Em causa está um carro que sozinho vendeu mais de 9,5 milhões de unidades. Isto entre 1972 e 1996. Será que este vai estar à altura?

Esta nova proposta apresenta-se como um pequeno carro elétrico, que se situa numa parte da curva da gama de preços com um valor muito bom. No lançamento, o Renault 5 E-Tech 100% elétrico incluirá uma bateria de iões de lítio "autonomia comfort" de 52 kWh, com uma autonomia de 410 km WLTP. Contudo, segundo a marca, em breve, será lançada uma segunda bateria de 40 kWh, com uma autonomia WLTP de até 300 km, estará disponível para encomenda com as motorizações de 70 kW e 90 kW de potência.

Portanto, a aposta mais barata deverá chegar ao mercado com um preço abaixo dos 25 mil euros.

O carro tem um chassis elegante que faz sorrir quem vai ao volante. Nota-se a preferência de fabrico na fábrica de Douai. Aquele sítio reservado a alguns privilegiados. Este carro tem aquele je-ne-sais-quoi!

Pequeno por fora, mas grande em argumentos

Não é um carro com muito espaço interior, mas não quer dizer que seja desconforme.

De facto é um espaço muito bem aproveitado, podendo ficar mais apertado para os passageiros que vão na fila de trás. Mas, não vão desconfortáveis, a não ser que sejam passageiros com uma fisionomia mais viking.

A bagageira tem uns "decentes" 326 litros, incluindo um útil compartimento para cabos (ou qualquer outra coisa do tamanho de uma mochila) sob o assoalho.

Pensem numa bagageira para guardar as compras do dia a dia, ou uma mochila, eventualmente duas malas pequenas, de viagem, os casacos, o guarda-chuva... o trivial! Cabe tudo isso.

Em termos de medidas, o novo R5 mede 3,92 metros de comprimento, situa-se entre o Twingo (30 cm mais curto) e o Clio (13 cm mais comprido).

Tem uma distância entre eixos otimizada (2,54 metros), cerca de 4 cm mais curta do que no Clio.

No que diz respeito à largura, o elétrico mede 1,77 metros, ótimo para os meios urbanos, e 1,50 metros de altura. Isto é 6 cm mais alto do que o Clio e 5 cm mais baixo do que o Twingo.

Portanto, estamos a falar num conjunto compacto, sem ser espremido e sem perder áreas importantes como vamos perceber.

Renaulution: o prometido é devido!

Entre a apresentação do concept, revelado em 2021 e a apresentação do modelo de produção no início de 2024, gerou-se alguma ansiedade para se perceber se os designers da marca não tinham fugido ao prometido.

Passamos ao modo de apresentação estática e a certeza que o carro seria um sucesso adensou-se. Faltava sentir o R5 nas mãos. Voltamos a cruzar-nos com ele no Salão Automóvel de Paris, mas foi nas estradas da Côte d'azur e nas sinuosas curvas de Monte Carlo que fizemos o gosto ao pé!

Durante o nosso ensaio, pudemos constatar que o R5 elétrico foi um verdadeiro sucesso entre os transeuntes.

Não tenham dúvidas, pelas ruas ricas do Mónaco, o vira-cabeças não se perdeu no meio dos bólides que transbordam nos estacionamentos dos monegascos. Entre um Ferrari Purosangue e um Lamborghini Urus, o nosso Renault 5 E-Tech 100% elétrico verde chamou à atenção. A cor é um trunfo deste carro. O nosso verde deu ali um ar fresco.

Por falar em cores, este citadino do segmento B está disponível em 5 cores. Ele agarra a ideia geral da sua primeira versão lançada na década de 60, mas com algumas melhorias (basicamente é tudo novo, claro!).

As novas luzes LED dão um toque único, ligando um pouco ao que era o início, mas integram-se perfeitamente na construção do carro. Dão um toque moderno, jovem e tecnológico.

No habitáculo, a escolha dos materiais é equilibrada (e inteligente) para um veículo citadino deste preço. De facto, são de boa qualidade, independentemente da versão escolhida. Reina o tecido, que seguramente dá mais ideia de conforto que o frio e duro plástico, que vemos em muitos modelos atuais.

Na verdade, o toque de jeans, de padrões arrojados, dá ao carro aquele detalhe jovial, simples e duradouro.

O sistema de infoentretenimento é um dos melhores disponíveis, com OpenR Link, Android Auto, Apple CarPlay e o Reno - sim, tem IA para ajudar nalgumas tarefas, como podemos ver mais abaixo.

Pela qualidade da condução

Tal como acontece com muitos carros citadinos, esperávamos que o carro elétrico R5 não fosse tão bom de conduzir. Sim, é sempre um julgamento precipitado, mas é o hábito que faz o monge! E sabemos que carros leves, pequenos, por norma, têm ali algum défice de dinâmica, de estabilidade e alguns "defeitos" próprios da muita força de motor e pouco suporte estrutural.

Este erro de julgamento foi rapidamente corrigido, pois o desempenho do motor de 110 kW e os seus 245 Nm de binário são de "cortar a respiração".

Com um raio de viragem de 10,3 metros, o carro é muito eficiente nas suas manobras, um prazer de se ver. A direção mais rija dá aquela sensação de segurança.

A maneabilidade é também notável, graças ao seu baixo peso de 1.450 kg e ao seu chassis. Nas curvas, não notámos qualquer desequilíbrio e a sua qualidade de travagem é exemplar.

A gestão dos travões pode ser um ponto problemático nos veículos elétricos, uma vez que o mecanismo tem de combinar regeneração e fricção. O novo sistema One Box desacoplado resolve este problema, ao evitar a ligação mecânica entre o pedal do travão e o sistema hidráulico de travagem: o sistema eletrónico gere toda a fase de travagem e a delicada troca entre as duas tecnologias é impercetível para o condutor.

Para uma utilização quotidiana, brilha particularmente na cidade, graças ao seu tamanho. A sua insonorização contra os ruídos exteriores é também particularmente surpreendente. Por fim, o Renault 5 E-Tech é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 8 segundos.

O motor elétrico é progressivo e, de forma franca, suficientemente rápido - parece equilibrado em relação aos pneus. Arranca suavemente (a não ser que se utilize o travão de estacionamento automático, que tende a soltar-se com um estalido) e depois ganha ritmo suavemente.

O botão de modo - denominado MultiSense - encontra-se no volante e o Eco limita a potência, o que o torna mais suave quando está no trânsito ou a fazer hypermiling, técnica muito em voga nos dias de hoje.

Depois, tem os modos Comfort e Sport, mais um modo Perso, onde pode configurar o mapa dos pedais, a agressividade do ar condicionado e do radar de cruzeiro, além das cores do ambiente.

Cada modo combina as várias definições do equipamento para proporcionar uma atmosfera e caraterísticas de condução diferentes (por exemplo, o peso da direção e a resposta do pedal do acelerador).

Quer mais de 150 cv? Então o Alpine A290 é a sua escolha. (Guarde esta frase que será gatilho para um novo capítulo desta epopeia Renault!)

Ao chegar a uma curva, os travões também são progressivos, na medida em que a força de travagem aumenta proporcionalmente ao curso. O sistema é totalmente elétrico, sem qualquer ligação mecânica entre o pedal e as pastilhas.

Um controlador equilibra a regeneração com a fricção para que não se sinta uma transição. Não se altera mesmo quando a bateria está cheia e não pode receber energia regenerada.

Em termos de suspensão, não estamos a falar numa almofada de penas, que não é! Na velocidade da cidade, o passeio é bem firme, mas nunca áspero ou barulhento.

Conforme a velocidade aumenta em estradas esburacadas, as molas vão aguentar os grandes impactos com bastante destreza. Na verdade, por vezes, dá ideia de um carro até com mais peso, o que é um elogio.

Como as barras estabilizadoras são macias, os ocupantes não são balançados, sente-se firmeza. E a sofisticada suspensão traseira mantém a aspereza de alta frequência bem sob controlo.

Este refinamento, assim como os controlos de direção progressivos, faz o R5 parecer um carro maior e mais adulto quando é disso que precisamos.

Sabia que o R5 traz IA?

O Renault 5 E-Tech 100% elétrico é o primeiro automóvel a apresentar o Reno, um novo companheiro de viagem virtual. Um avatar com uma personalidade real, Reno acompanha e interage com os clientes Renault ao longo de toda a sua experiência de utilização, dentro e fora do automóvel. O sentimento de empatia criado reforçará a ligação emocional entre o utilizador e o seu Renault 5 E-Tech 100% elétrico.

No interior do automóvel, o Reno incorpora tecnologia com um toque humano e guia o condutor à medida que este explora o automóvel e as suas caraterísticas. É também um copiloto virtual: controla habilmente várias funções relacionadas com a condução e o carregamento.

Responde à sua voz, mas também pode ser proativo, sugerindo espontaneamente novas definições quando as condições de condução mudam (por exemplo, passar do modo Sport para o modo Eco no momento certo, dependendo do contexto de condução). O Reno pode também sugerir a mudança para o modo "auto" do ar condicionado, se detetar um risco de embaciamento.

Uma relação qualidade/preço imbatível

A questão do preço é geralmente espinhosa, especialmente quando se trata de comprar um carro... com a fiscalidade de Portugal. Com este modelo, a promessa da Renault é oferecer todas as caraterísticas esperadas sem fazer explodir o preço do carro.

Embora esteja prevista uma versão com um preço inferior a 25.000 euros, este carro elétrico começa atualmente nos 33.000 euros (Techno), chegando aos 35.000 euros (Iconic).